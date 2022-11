CCTG

No Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, o palco do auditório Bento Munhoz da Rocha Neto, o Guairão, vai se transformar na passarela da primeira edição do Pret¡n in Move, evento de moda, música e dança que celebra a arte feita por artistas pretos e pretas.

Quem assume o protagonismo da iniciativa são os integrantes do Balé Guaíra Luana Nery, Leonardo Lino e Rodrigo Leopolldo, como desdobramento de ações que o trio tem feito ao longo dos anos como forma de celebrar a representatividade dos povos de origem africana.

“Sempre tivemos essa inquietação, essa vontade de celebrar a nossa cultura para além da dança. Temos tantos talentos em todas as áreas e ao mesmo tempo nós três dividimos uma conexão grande com a moda, por isso esse formato que parte de um desfile”, explica Luana Nery, que já viveu grandes personagens clássicas do balé. Entre elas, a dançarina Carmen e Princesa Odette de O Lago dos Cisnes, tornando-se a primeira bailarina negra a assumir o papel.

Para o desfile performático, foram convidadas marcas, estilistas e empreendedores locais. Nesta primeira edição, participam a designer Chris Preta, o coletivo Brechó das Pretas e o artesão senegalês Ndiaga Faye. O conjunto de modelos valoriza a diversidade de corpos, faixa etária e identidade de gênero.

O evento contará ainda com performances de slam, dança contemporânea e afro, cantoras, DJs e clássicos tocados por músicos da Orquestra Sinfônica do Paraná.

“Nosso principal propósito é destacar a importância das vidas negras. Diariamente persistimos na luta de ocupar e permanecer nas diferentes esferas. Nesse evento queremos homenagear a nossa ancestralidade num movimento de conexão entre a sociedade e esse espaço cultural que é a nossa casa e tem se aberto para a representatividade”, afirma Leopolldo.

Promovido pelo Centro Cultural Teatro Guaíra, Pret¡n in Move é um projeto-piloto, uma semente dentro da instituição que conta com desejo e esforço dos participantes para que se enraíze e multiplique com mais infraestrutura nos próximos anos. “Estamos dando apoio logístico, estrutural e artístico e olhando para esse evento como se fosse o primeiro de muitos que gostaríamos de ajudar a realizar”, afirma Áldice Lopes, diretor artístico do Guaíra.

“Queremos muito que seja um dia de compartilhamento para que pretos e pretas se encontrem, reflitam, se entretenham e troquem experiências em comemoração à consciência negra”, acrescenta Leonardo Lino.

Serviço:

Pret¡n in Move

Data: 20 de novembro, Dia da Consciência Negra

Horário: 19 horas

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão)

Evento para convidados