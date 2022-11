Reprodução

‘Pantera Negra: Wakanda Para Sempre’ segue dominando as vendas na Ingresso.com desde que estreou, em 10 de novembro. Entre os dias 24 e 27 desse mês, o filme foi responsável por 56% de todos os tickets comercializados dentro da plataforma.

Em segundo, ficou a pré-venda para assistir à versão remasterizada de ‘Harry Potter e a Câmara Secreta’, que foi exibida em diversas salas no Brasil somente no último sábado, dia 26, em alusão aos 20 anos de lançamento do icônico filme. A terceira posição ficou com a animação estreante ‘Mundo Estranho’. ‘Adão Negro’ e o romance nacional ‘Nada É Por Acaso` completam, respectivamente, o ranking dos cinco títulos mais vendidos ao longo do fim de semana.

O Rio de Janeiro foi líder de público frequentando as salas de cinema no período. Na sequência, ficaram São Paulo, Curitiba, Campinas e Brasília

Pré-venda de ‘Avatar: O Caminho da Água’

Aguardada por 13 anos, a sequência de Avatar (2009) está prestes a finalmente chegar aos cinemas. E para quem quer garantir um lugar em frente às telonas, a Ingresso.com começa a vender, a partir desta terça-feira (29), entradas antecipadas para o filme, que chega aos cinemas brasileiros em 15 de dezembro.