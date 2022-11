Zuca Alvino

À flor da pele e desabrochando é como surge Bruna Pena em seu novo single, “Anoitecidos”. A música, produzida por Teaga, é uma canção de ninar para despertar desejos que chega com um clipe primaveril dirigido pela própria artista, onde Bruna evoca um universo de sonhos.

Assista ao clipe “Anoitecidos”: https://youtu.be/zcE_LMNwt2Q

Ouça “Anoitecidos”: https://bfan.link/anoitecidos

O lançamento se une a “Tu Dum” e “Scrooling”, canções que inauguraram a nova fase da cantora mostrando a intensidade das suas composições embaladas por influências do indie pop, lo-fi e acid jazz. Pena dialoga com as sensações de uma geração em busca de conexão, com o mundo externo e também com o interno.

“Eu escrevi a música feito poesia. E quando fui ler pra uma amiga, saiu em canto. Encanto. Tinha essa coisa familiar ali, eu gorfando as milhares de cantigas de ninar que eu já tinha ouvido durante a vida. Mas era uma cantiga pra fazer acordar, não pra fazer dormir. O vento no fim veio da ideia de remeter ao fato dessa música ter surgido como um sussurro em meu ouvido. Como se nem fosse meu, mas de alguma coisa muito mais antiga”, resume a cantora e compositora curitibana.

O novo single para somar a uma carreira que se iniciou em 2009 nas bandas Janela Oval e Hot Beigal Shop, passando ainda por uma atuação como roteirista e diretora na Salted Films. Ao longo de 2022 e 2023, a artista irá revelar uma série de novidades onde seus três lados – musical, lírico e visual – se encontram de forma inédita.

Bruna Pena está pronta para apresentar ao público suas canções mais intensas, viscerais e sinceras e conta com mixagem e masterização de Vivian Kuczynski. As novas faixas já estão disponíveis para streaming via Dorsal Musik.