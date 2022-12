Mais de 10 barracas chegaram nesta quinta-feira, reforçando o ‘acampamento’ de fãs de Harry Styles no bairro Abranches, na capital paranaense (Foto: Franklin de Freitas)

Faltando apenas dois dias para o show de Harry Styles em Curitiba, que acontece no próximo sábado (10 de dezembro), a Pedreira Paulo Leminski, que será palco do espetáculo, se tornou uma espécie de acampamento para fãs do artista britânico. Na tarde desta quinta-feira (8 de dezembro), por exemplo, havia 38 barracas no local e a expectativa é que o número ainda aumente até amanhã, véspera do show. Tem gente, inclusive, que já está há mais de um mês acampada no local.

Uma dessas pessoas é Maria Clara, de 20 anos, que está desde o dia 5 de novembro acampada na primeira barraca a ser instalada no local, ainda antes do show do Arctic Monkeys, que aconteceu em 8 de novembro. Ela conta que só nesta quinta-feira chegaram 12 novas barracas para ‘reforçar’ o acampamento e aumentar a fila de fãs batalhando para ficar o mais próximo possível do ídolo. Segundo ela, o número de gente acampada ainda deve aumentar, uma vez que hoje o artista se apresenta no Rio de Janeiro e muitos fãs devem seguir da capital carioca para a paranaense.

“Na nossa barraca são 65 pessoas se revezando. Chegamos a contar o número de pessoas acampadas até a barraca 18, dava 450 pessoas. Mas agora perdemos controle do negócio”, afirma a curitibana, explicando que a maioria cada barraca reúne algumas dezenas de fãs, que se revezam no acampamento em turnos para garantir que todas terão um lugar privilegiado para ver o espetáculo. “A gente tem uma escala, planilha toda feita. Vem umas quatro meninas por turno: quatro de manhã, quatro de tarde e quatro dormem aqui, mas todas as meninas têm uma carga horária mínima”, explica.

Já Maria Eduarda Bonfim, de 14 anos, está acampada desde o dia 15 de novembro na quinta barraca a se instalar no local. Ela vai para lá antes e depois da aula, inclusive dormindo no local. Mas não está sozinha nessa empreitada. É que a mãe dela, Adélia Maria Sales Bonfim, está acompanhando a filha na aventura.

“No total, eu fiquei 100 horas aqui. Sou a primeira [em horas acampada] da nossa barraca”, diz a adolescente, que comemora a companhia da mãe. “Eu não esperaria que minha mãe fizesse isso, mas ela fez. Fiquei muito feliz, porque sou muito fã dele, muito fã mesmo. E minha mãe tá aí, acompanhando”, exalta Maria. “As meninas até brincam, ‘olha a mãe ali, é guerreira’. No início acharam que eu era só acompanhante, mas não: sou acampante também. A gente dorme aqui”, destaca a mãe, que ficou na fila para conseguir comprar os ingressos para ela e a filha das três horas da manhã às seis da tarde.

Segundo Maria Eduarda, as oito primeiras barracas no local chegaram até o dia 28 de novembro. O restante começou a aparecer no último dia 6, terça-feira. “O pessoal estava planejando vir dia 8, mas começou a chegar gente no dia 6 e acabou vindo todo mundo essa semana, uns dias antes do que pretendiam”, diz a jovem, estimando ainda que até amanhã possa aparecer mais umas 20 barracas no local.

Tudo para ver o ídolo de perto: ‘É a realização de um sonho’

Para muitos pode parecer uma loucura. Mas para quem é fã, trata-se de uma demonstração de amor e de uma aventura para conseguir ficar o mais próximo possível do ídolo. Maria Clara, por exemplo, conta que o show de Harry Styles será o primeiro espetáculo de grande porte, com artista internacional, que ela acompanhará.

“É meu primeiro show grande e é o Harry, meu maior ídolo. Amo ele desde pequena e ver ele de muito pertinho é a realização de um sonho. E saber que estou batalhando por isso, torna tudo ainda melhor. Foi uma batalha para conseguir o ingresso, agora estar aqui, ter essa experiência… É mil vezes melhor”, conta a jovem.

Maria Eduarda, por sua vez, destaca que já está contando os dias para o espetáculo há mais de três meses. “Eu estou louca, ansiosa, contando os dias. Há mais de 100 dias eu já estou fazendo a contagem regressiva. Já tenho look, tô fazendo roupa, fazendo tudo pro show”, diz a menina, comentando que o portão abrirá às 15 horas no dia do show. “Vão ser seis horas esperando até o começo do show. Espero que dê tudo certo, quero ficar o mais próximo possível da grade”.

Expectativa de boas vendas

Os vendedores Gideão Sadraque de Jesus e Osmar Luís dos Santos Filho estiveram na última terça-feira em São Paulo acompanhando a apresentação de Harry Styles e vendendo produtos do artista como camisas, bonés, bandeiras e pulseiras. Ontem chegaram em Curitiba, já sabendo que havia muita gente acampada nas proximidades do local do show.

“Todos os shows internacionais a gente segue a turnê de ponta a ponta. Como vim no Arctic Monkeys, já sabia que tinha barraca aqui, porque as duas primeiras barracas já estavam aqui naquele dia. Então fizemos o show de São paulo e optamos por deixar [o show no Rio de Janeiro] para lá e viemos para Curitiba”, afirma Gideão.

A expectativa (e as perspectivas de venda) para o dia do show, segundo Osmar, é muito grande e cresce na medida em que mais fãs vão chegando. “Pelo pessoal que está vindo aí, alguns até já comprando também, vai estourar, se Deus quiser. Deus vai abençoar tudo e vamos vender muito.”