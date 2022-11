Divulgação/Assessoria de Imprensa

A primeira partida da seleção brasileira na Copa do Mundo poderá ser aproveitada em um dos mais marcantes pontos turísticos de Curitiba – e com diversas atrações. O Brasil enfrenta a Sérvia nesta quinta-feira (24), e o jogo será transmitido na Resenha na Pedreira, que abre ao meio-dia. O evento, que toma conta da Pedreira Paulo Leminski, terá shows e discotecagens especiais, além dos telões espalhados pelo parque.

Pensando no clima da Copa, o destaque musical da festa é a brasilidade com muita animação. O cantor Caue Machado se apresenta com sua banda, valorizando MPB no repertório, passando por versões de Natiruts a Gilberto Gil. Os DJs Fefo e CZ também agitam a festa. Uma praça de alimentação oferece diversas opções gastronômicas, e ambientes cobertos e abertos para assistir ao jogo.

A Resenha na Pedreira é um evento licenciado pela FIFA, garantindo a transmissão oficial em telões de altíssima definição. A festa começa logo na entrada, com o primeiro telão posicionado logo na entrada do evento.

A partida Brasil x Sérvia será transmitida na Resenha na Pedreira nesta quinta-feira (24), com portões abertos a partir das 12h. Os ingressos custam a partir de R$ 25 e estão disponíveis na plataforma cheersshop.com.br e nas bilheterias do local. O evento conta com realização da Planeta Brasil Entretenimento e do Parque das Pedreiras.