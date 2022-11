Divulgação

A peça “Amparo”, produzida pelo Teatro da UTFPR (TUT), está em cartaz até domingo (04/12) com sessões gratuitas para a comunidade interna e externa. O evento traz como temática as experiências emocionais vivenciadas em diferentes formas de isolamento e solidão.

O espetáculo é apresentado na sede Centro do campus Curitiba, no auditório da universidade, de quarta a domingo, sempre às 19h30. “Amparo” apresenta seis personagens que, por meio da expressão corporal, manifestam suas emoções e introspecções, além de exprimir como encontram, ou não, amparo, cada uma das figuras artísticas habita um pequeno mundo de espaço restrito.

“O espetáculo é algo que a universidade produziu e que oferece como um espaço de tempo diferenciado, é algo que não se cobra, mas se disponibiliza. Este é um tempo em que as pessoas podem vir e entrar em contato com a sua sensibilidade, refletir sobre a sua própria existência e o que é ser humano. A apresentação teatral que a UTFPR oferece ao público é uma forma da universidade realizar o seu trabalho, como uma instituição pública de ensino, que colabora para o desenvolvimento da humanidade de um modo amplo e sensível”, descreve Ismael Scheffler, coordenador e diretor do TUT desde 2005.

História do espetáculo

Amparo nasceu em 2022 em paralelo ao espetáculo OCO (apresentado em setembro). Dois elencos foram selecionados por meio de um edital para reconstituir o elenco de OCO (que havia tido a primeira temporada em 2019) e novos atores e atrizes para se aventurarem na produção de uma peça inédita chamada Amparo. O espetáculo, produzido em 2022, tem o isolamento social decorrente da pandemia como ponto de nascimento, tanto em sua forma quanto em conteúdo. A ideia foi criar uma peça com trabalhos solos, onde cada ator/atriz se põe solitário(a) diante do público.

O conteúdo é voltado para o isolamento reconhecendo que ele não se restringe apenas ao vivido durante a pandemia, mas às múltiplas formas de isolamento e solidão vivenciadas pelo ser humano, antes, durante e, também, após este acontecimento global. O isolamento, em Amparo, se abre a diferentes metáforas da sensação de solidão.

O objetivo da peça é produzir poesia e apresentar por meio de seis personagens as diversas experiências ao enfrentar o mundo exterior e o interior. É com esse intuito que as personagens de Amparo mergulham expressando como em suas experiências únicas e profundas lidam com a solidão. Amparar é uma forma de relação, pois sempre envolve dois âmbitos: o que ampara e o que é amparado.

Ficha técnica

Direção e produção: Ismael Scheffler

Preparação corporal: Ismael Scheffler e Juliana Maria Greca

Treinamento acrobático: Bruno Tucunduva (UFPR)

Elenco: Juliana Maria Greca, Mariably Ivanka, Mazi Moreto, Edu Lima, Isabel Witt Lunardi e William Silva.

Cenografia: Levi Brandão

Equipe de montagem: Lucas Eziquiel, Rafael Rodrigues e Bere Diniz

Instalação de corda: Bruno Lespinasse

Desenho de luz: Wagner Correa

Operação de luz: Wagner Correa

Trilha sonora original e edição de som: Ale Age

Operação de som: Robertina dos Santos Ferreira

Figurino: Paulo Vinícius

Costureira: Sandra Francisca Canonico

Maquiagem: Klaus Foguel

Máscaras: Eduardo Santos

Assistência de bastidores: Brasilaine Martins ; Gustavo Bittencourt; Maria Eduarda Gomes de Freitas; Moisés Correia de Almeida; Daniel Faria Patire.

Design gráfico: Sabrina Uchôa

Desenho do cartaz: Vinícius Calegari Marocolo

Estagiária do TUT: Sabrina Uchôa

Bolsista de extensão do TUT: Nicole Caroline Silva