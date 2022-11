Vista aérea do Palacete dos Leões. Foto de Guilherme Pupo

Artistas associados à Academia de Cultura de Curitiba (ACCUR) e à Associação Profissional dos Artistas Plásticos do Paraná (APAP/PR) podem se inscrever para a II Mostra Visões da Arte até quinta-feira (10). A iniciativa tem o objetivo de selecionar artistas para participarem de uma exposição coletiva inédita no Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões.

Uma comissão julgadora será responsável pela seleção das obras, além de premiar os três primeiros lugares e conceder as menções honrosas.

Nessa segunda edição, os artistas visuais poderão participar nas seguintes categorias: pintura, desenho, gravura, escultura e fotografia. Os três primeiros lugares ganharão prêmios em dinheiro, sendo R$ 6 mil para o 1º lugar na categoria de Prêmio Aquisição, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro.

Os artistas associados à ACCUR e a APAP/PR poderão consultar o edital e se inscrever de forma gratuita e online por meio do formulário disponível AQUI.

A II Mostra Visões da Arte será no Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões, de 6 de dezembro de 2022 a 6 de janeiro de 2023. A ação é uma correalização do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e Associação Comercial do Paraná.

PRIMEIRA EDIÇÃO – A 1ª Mostra Visões da Arte foi realizada em dezembro de 2021. A exposição foi viabilizada por meio de edital com o objetivo de selecionar artistas associados às duas entidades a participarem de uma exposição coletiva.

O primeiro lugar do prêmio foi para o artista Alfi Vivern, que recebeu R$ 6 mil, com o prêmio de Obra Aquisição “Visões da Arte”. Em segundo lugar, o artista Carnade recebeu a premiação de R$ 2 mil. E, em terceiro lugar, o artista Di Magalhães ficou com o prêmio de R$ 1 mil.

Outras quatro artistas também receberam menção honrosa: Giovanna Hultmann, Joseli Cliton Bezerra, Georgiana Vidal e Ercy Arias Zendim.