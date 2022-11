Divulgação/Assessoria de Imprensa

Enquanto a década de 1980 vai ficando mais distante no tempo, a qualidade do rock brasileiro feito nessa época parece ficar apenas cada vez mais evidente. Este momento único na história, em que grandes nomes do rock nacional surgiram revolucionando o cenário musical e cultural do Brasil ficou marcado no coração e nos ouvidos de toda uma geração e agora pode ser revivido no Prime Rock Brasil, único festival que reúne representantes das maiores bandas do rock nacional de todos os tempos. Com realização da Prime, Curitiba recebe a terceira edição do evento no sábado, dia 26 de novembro, na Pedreira Paulo Leminski (R. João Gava, s/nº), no maior palco da América Latina. A trilha sonora dessa viagem no tempo fica a cargo de uma lista de atrações que reúne nada menos que um dream team do pop rock nacional: Jota Quest, Capital Inicial, Paula Toller, Titãs, Humberto Gessinger, Blitz e Nando Reis, com show de abertura do trio Colomy. Os portões abrem às 11h30 e a programação tem início a partir das 13h (Colomy) e Nando Reis abre o line-up principal às 14h, portanto o público deve chegar cedo.

