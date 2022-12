Museu de Armas – Lapa (Divulgação)

Repletos de histórias e pesquisas e com a importante missão preservar coleções e referências culturais, museus da Região Metropolitana de Curitiba levam os visitantes para uma viagem no tempo. Alguns dos “guardiões da memória” na Grande Curitiba estão instalados em espaços com características arquitetônicas originais, que resgatam aspectos significativos do desenvolvimento da sociedade local.

Informações sobre alguns desses locais estão expostos no mobiliário urbano da capital. Painéis em pontos de ônibus, canteiros de vias e outros espaços públicos da cidade estão trazendo fotos e dados sobre as atrações.

A ação “RMC no mobiliário urbano de Curitiba“ é uma iniciativa do Grupo de Trabalho (GT) de Turismo do Programa de Desenvolvimento Produtivo Integrado da Região Metropolitana de Curitiba (Pró-Metrópole), coordenado pela presidente do Instituto Municipal de Turismo (IMT), Tatiana Turra. São mais de 90 pontos em diversos bairros da cidade.

Museu Histórico Municipal Adão Wolski – Contenda

Em comemoração ao centenário de imigração polonesa no município de Contenda, um mutirão foi criado em 1991 pela comunidade e objetos foram doados por famílias de origem polonesa – Wojcik, Burkot, Strongoski, entre outras – para composição do acervo. A coleção conta com utensílios domésticos, mobiliário, armas, roupas da época e livros. O museu fica localizado em uma antiga escola e nomeado em homenagem ao primeiro morador da localidade e descendente polonês, Adão Wolski.

Serviço

Museu Histórico Municipal Adão Wolski

Endereço: Av. José Mosson, 2896-3246, Serrinha, Contenda

Entrada gratuita

Museu de Armas – Lapa

Localizado no maior conjunto arquitetônico tombado do Paraná, o Museu de Armas, na Lapa, reúne 600 peças doadas pelo engenheiro Osires Stenghel Guimarães, que faleceu em 2022, aos 92 anos. O espaço funciona no andar térreo do edifício da Câmara Municipal de vereadores e da antiga cadeia, com arquitetura original de 1868, que conserva ainda celas com portas e janelas gradeadas e um pátio central. Com ingresso, é possível visitar também o Teatro São João, o Museu Histórico (ao lado do Teatro) e o Museu da Moda.

Serviço

Museu de Armas – Lapa

Endereço: Alameda David Carneiro, 380, Lapa

Ingresso: R$ 3 (que dá acesso a várias atrações da cidade)

Memorial Paranista – Curitiba

Inaugurado em 2021, no Parque São Lourenço, o Memorial Paranista foi idealizado pelo prefeito Rafael Greca e reúne um rico acervo de obras do artista plástico paranaense e precursor do Paranismo João Turin. O complexo cultural é constituído pelo Jardim das Esculturas, com 13 obras de proporções heroicas, e por três edificações interligadas por uma galeria com cobertura de vidro. De um lado estão os acessos para o Teatro Cleon Jacques e para as duas salas de exposições com esculturas, bustos e baixos-relevos de João Turin, e de outro, o novo Ateliê de Esculturas, o Liceu das Artes e a loja #CuritibaSuaLinda, com produtos de artistas, designers e artesãos curitibanos.

Serviço

Memorial Paranista

Endereço: Rua Mateus Leme, 4.700, Parque São Lourenço (São Lourenço), Curitiba

Entrada gratuita

Museu Histórico e Artístico de Quitandinha – Quitandinha

O Museu Histórico e Artístico de Quitandinha reúne fotos, quadros, documentos e peças antigas, algumas de 1893. A maioria foi doada ao espaço por famílias dos primeiros moradores do município, a 64 km de Curitiba. O acervo remonta a história dos primeiros agricultores, com a exposição das ferramentas, assim como um pouco da história política e a evolução do comércio. O espaço também recebe periodicamente alunos das escolas da região para visitas.

Serviço

Museu Histórico e Artístico de Quitandinha

Rua: Avenida Eleutério Fernandes de Andrade, 330, Quitandinha

Entrada gratuita

Casa da Memória de Piên – Piên

Aberta há 45 anos, a Casa da Memória de Piên reúne objetos de antigos moradores da cidade, inclusive, de antes da emancipação do município de Rio Negro, em 1961. O acervo é composto por 350 itens, entre utensílios de casa e ferramentas de trabalho. A visitação é gratuita, porém o local está fechado temporariamente para instalação em uma nova estrutura e ampliação das atividades. A previsão para reabertura é 2023.

Serviço

Casa da Memória de Piên

Endereço: Rua Amazonas, 256, Centro, Piên (reabre em 2023)

Entrada gratuita