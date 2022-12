Movimentação na Feira do Largo da Ordem em Curitiba na manhã deste domingo (11). (Cassiano Rosário)

O livro digital “Histórias e Retratos da Feira do Largo da Ordem”, resultado do projeto cultural de mesmo nome, já está disponível de forma gratuita. A iniciativa é uma parceria entre a Flutua Produções e a Canô Produções, que uniram esforços para coletar as memórias das pessoas responsáveis pela permanência de uma das maiores feiras urbanas do Brasil a partir do enfoque histórico, antropológico e fotográfico. O resultado consiste na publicação do volume 150 do Boletim Casa Romário Martins, série de publicações que dialogam com a história e com o patrimônio da cidade de Curitiba. Para baixar o livro, basta acessar o site www.historiasdafeiradolargo.com.br

