O final de semana reserva programas para todos os gostos nos espaços da Fundação Cultural de Curitiba. De sexta-feira a domingo (9, 10 e 11/12) haverá atrações de diversas linguagens, incluindo cinema, música, dança e literatura. Confira abaixo e programe-se.

Sexta-feira

Um dos destaques desta sexta (9/12) será uma nova sessão, às 19h30, do Cineclube Unihorror, na Cinemateca de Curitiba. O filme desta vez será Nervo Craniano Zero, do diretor Paulo Biscaia Filho.

Este longa de terror conta a história de Bruna Bloch, uma escritora que contrata seu ex-namorado cientista para criar algo estranho: um chip cerebral que estimule sua criatividade. Porém, algo dá muito errado no experimento, que se torna um terrível pesadelo para todos.

A Gibiteca de Curitiba promove, também nesta sexta, às 19h, o lançamento das revistas: “Calafrio Especial de Halloween na Gibiteca” e “O Sopro do Céu de Irapuan Luiz”. No sábado, outro lançamento: a publicação “O Jardim Encantado onde moram as estrelas”, de Brenda Bossato.



