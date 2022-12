Cido Marques

A arte vai tomar conta do Mercado Central da Rua da Cidadania da Matriz nesta quinta-feira (15/12). A partir das 13h, de graça, o público de todas as idades poderá assistir a dez apresentações de música popular, erudita e poesia feitas por artistas locais e alunos de cursos autossustentáveis oferecidos pela Prefeitura. A programação é do Núcleo Regional da Fundação Cultural (FCC) e faz parte das atrações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022.

“Entre uma apresentação e outra, o público pode aproveitar para lanchar, tomar um sorvete e comprar presentes e utilidades nos 400 boxes, quiosques e lojas aqui da Rua da Cidadania”, convida a administradora regional, Rafaela Lupion Cantergiani.

Programação eclética

As apresentações serão abertas pelo grupo de música brasileira Choro e Seresta. A seguir virá a mostra pública didática dos alunos de violino dos cursos da FCC. Orientados pelo professor e instrumentista Luis Sérgio Della Roveri, dois estudantes de nível avançado – um aluno da Regional Matriz e sua convidada – apresentarão peças dos compositores eruditos Fiocco e Vivaldi a partir das 14h.

A seguir virão os artistas Gabriel (15h), León Adan (15h30), Coletivo Gritaê/Sarau de Natal com poesias e intervenções artísticas (16h), Jacir Antunes (16h30), mostra pública didática de canto com os alunos de técnica vocal da FCC (17h), grupo Nosso Canto (17h30), com regência de Martinho Lutero Klemann, e Núcleo de Ópera Comunitário de Curitiba (18h), com regência de Ivan Moraes.

A programação artística e as atividades da Rua da Cidadania terminam com a apresentação dos corais Allegro, AAMA e Fênix, a partir das 18h30, com regência de Christopher Ancoski.

Sábado, no TUC

Sábado (17/12), no TUC (Teatro Universitário de Curitiba), tem mais concerto de violino por meio da mostra pública didática dos estudantes – todos alunos de Della Roveri. Das 17h às 18h30, cerca de 40 musicistas de diferentes níveis de aprendizado e idades subirão ao palco para mostrar ao público o progresso feito ao longo do ano no domínio do instrumento.

Entre eles estarão alguns dos 32 alunos matriculados nos cursos que acontecem nas Ruas da Cidadania da Matriz e do Fazendinha/Portão.

Serviço

Música no Mercado Central

Rua da Cidadania da Matriz (Praça Rui Barbosa)

Aberto de segunda a sexta-feira (das 9h às 19h) e aos sábados (das 9h às 18h)