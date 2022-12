Clara Balzary – Warner Press

A nova turnê do Red Hot Chili Peppers, que marca o tão esperado retorno do guitarrista John Frusciante à banda, passará pelo Brasil em novembro do ano que vem. A informação é do jornalista especializado em shows, José Norberto Flesch. Desta vez, a turnê deve ser solo, ou seja fora de festivais, e passará pela primeira vez além do eixo Rio-São Paulo. Segundo fontes consultadas pelo Bem Paraná, há grande chance de a banda vir a Curitiba. O estádio Couto Pereira já está pré-reservado para o esperado evento. A expectativa é que até 15 de janeiro as datas no Brasil sejam divulgadas.

