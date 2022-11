Divulgação/Assessoria de Imprensa

20 anos depois, o mod que protagonizou a saga urbana do cultuado álbum As Histórias São Iguais (2003) da Relespública envelheceu mal como o mundo no qual ainda é um desajustado e propõe uma saída para um futuro menos sombrio: olhem pra dentro de vocês.

LEIA MAIS NO BARULHO CURITIBA, CLICANDO AQUI