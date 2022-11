Divulgação

O Brasil tem uma estreita relação com o Ramones há muitas décadas. Uma das mais lendárias bandas do punk rock mundial veio ao Brasil diversas vezes e consolidou uma imensa legião de fãs, que poderão conferir em novembro a visita de Richie Ramone, que fará uma turnê pelo país. O músico se apresenta em Curitiba, no Jokers Pub, dia 19 de novembro, sábado.

