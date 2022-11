Kart da Alligators Bodebrown (Crédito: Divulgação)

A edição deste sábado (5/11) do Growler Day, tradicional evento realizado pela cervejaria Bodebrown em sua fábrica, em Curitiba, terá duas atrações que farão a alegria dos fãs de automobilismo. Uma delas é a exposição dos karts da equipe Alligator´s Bodebrown, uma das principais do sul do país. A outra é a primeira edição do Dyno Day, uma competição de potência de motores voltada a veículos preparados para competição, que ocorre na loja MR Car, em frente à fábrica.

A competição de potência do Dyno Day ocorre com as máquinas ligadas a uma máquina, o dinamômetro, que mede a potência dos veículos sem que eles saiam do lugar. Os carros ficam fixados numa plataforma de forma que, no momento que os motores são acelerados, as rodas giram sobre rolos que servem para a medição da potência. No torneio, cada piloto dá três “puxadas”, acelerando ao máximo, e quem atingir maior potência ganha.

Completando a programação, haverá gastronomia e som ao vivo com as bandas Red Falcon, com o show Foo Fighters Tribute, e Sulround, com um tributo ao Red Hot Chilli Peppers. O evento acontece das 10h às 18h e a entrada é franca.







Red Falcon (Crédito: Divulgação)

Sulround (Crédito: Divulgação)

O primeiro show fica a cargo do grupo Red Falcon, das 13h às 15h. No repertório, entram em cena os grandes clássicos do Foo Fighters, como “Learn to Fly”, “Best of You” e “These Days”, entre outros. A segunda banda do dia mantém a rotação em alta: das 15h às 17h, a Sulround interpreta os hits do Red Hot Chilli Pepers, desde “Give it away” até canções do mais recente álbum, “Unlimited Love”, que saiu no começo deste ano.

Cervejas especiais

Premiada recentemente como A Cervejaria do Ano pelo festival Brasil Beer Cup, realizado em Florianópolis no final de outubro, a Bodebrown comemora com uma seleção de grandes rótulos no Growler Day. Estarão presentes no formato de growler PET quatro de seus clássicos: Perigosa Imperial IPA, Stone/Bodebrown Cacau IPA, Mago de Houblon e Trooper Brasil IPA. O preço é de R$ 55 cada (2 litros).

Nas chopeiras, oito rótulos estarão disponíveis, em copos de 300 ml (R$ 15). São elas: Aces High (mais recente lançamento em parceria com o Iron Maiden), Blanche de Curitiba, Stone/Bodebrown Cacau IPA, Helles de Curitiba, Lupulol Mosaic, Mago de Houblon, Perigosa Imperial IPA e Trooper Brasil IPA.

Para harmonizar, não faltam atrações gastronômicas. Dois food trucks estacionam na área: Viva La Crepe, com crepes doces e salgados, e CWB Food, com destaque para hambúrgueres artesanais. Atração tradicional do evento, a padaria Fábrika Pães trará suas receitas elaboradas com fermentação natural. Baguete, ciabatta e focaccia estão entre as pedidas, com preços entre R$ 15 e R$ 23. Queijos, azeitonas e geleias também fazem parte do roteiro.

Visita à fábrica

Outro bom programa para sábado é fazer uma visita à fábrica da Bodebrown, com degustação incluída. Este tour ocorre somente nos sábados, em dois horários, meio-dia ou 14h. O preço por pessoa é de R$ 50. O visitante também ganha um kit especial, composto por dois copos da Trooper Brasil IPA, primeira cerveja criada pela Bodebrown em parceria com o Iron Maiden, um chaveiro e dois adesivos. Um dos copos é de vidro, ao estilo caldereta, com capacidade para 350 ml, enquanto o outro é de plástico e comporta 550 ml.

Na sexta-feira (4/11), a cervejaria tem a versão compacta do Growler Day, com opções em growlers na linha de frente. A loja da fábrica também fica aberta, com rótulos em lata e garrafa, além de insumos, roupas, bonés, copos e outros produtos. Neste dia não ocorre show e nem a presença de food trucks.

Growler Day da Bodebrown

Horários: sexta-feira (4/11), das 9h às 19h – somente com growlers PET e loja da fábrica. Sábado (5/11) das 10h às 18h – com exposição de kart, Dyno Day, shows, food trucks e programação completa, incluindo loja aberta e visitação da fábrica.

Endereço: Fábrica da Bodebrown – Rua Carlos de Laet, 1015 – Hauer, Curitiba – PR

Entrada: franca nos dois dias.

Informações: (41) 3082-6354

Mais em: www.loja.bodebrown.com.br