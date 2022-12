Divulgação

O significado e o legado de Michael Jackson ainda permanecerão vivos por muitas gerações. Prova disso é o sucesso do show “Tributo ao Rei do Pop”, estrelado por Rodrigo Teaser e considerado o maior espetáculo da América Latina em homenagem ao astro norte-americano. Com realização da Prime, a apresentação que recria toda a estrutura das principais performances do Rei do Pop, acontece no sábado, dia 03 de dezembro, no palco Teatro Guaíra (R: Conselheiro Laurindo, s/n) às 21h15 e terá a participação especial de Kevin Dorsey, backing vocal original de Michael Jackson.

