Está chegando o Roots Rock Festival, que acontece no dia 3 de dezembro, no Tork’n’Roll, em Curitiba. Promovido pela cervejaria Roots, o evento vai reunir ícones do rock num só palco e terá como atração principal o cantor e compositor Lobão, que promete um set list cheio de sucessos. Os ingressos já está à venda pelo Sympla, com valores promocionais a partir de R$ 70. Já o camarote com Open Chopp por pessoa sai por R$ 250. Quem leva um quilo de alimento não perecível pode ter meia entrada.

Lobão está com nova Tour “Lobão & The Vanishing Volcanoes: O magma do Rock!” Sucesso de público e crítica, a turnê está sendo apresentada nos principais palcos por todo o Brasil. O show é uma verdadeira viagem no tempo em uma cronologia que mostra diversas fases de sua carreira. Lobão canta grandes sucessos como ‘’Me Chama’’, que ficou na 47ª posição das maiores músicas brasileiras, segundo a Rolling Stone, “Vida Louca Vida” (eternizada por Cazuza), e traz canções do seu primeiro disco ‘’Cenas de Cinema’’, que completa 40 anos neste ano. Também músicas do projeto ‘’ Canções de Quarentena’’, que produziu durante a pandemia, onde homenageia grandes compositores brasileiros que fazem parte do seu DNA musical. A seleção do setlist da turnê é super especial, exclusiva para cada show.

