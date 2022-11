Divulgação/Stay Flow

O segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo tem espaço e trilha sonora garantidas na Resenha na Pedreira. O evento faz a transmissão oficial da Copa do Mundo no Parque das Pedreiras em clima de festa nessa segunda-feira (28/11). O espaço abre duas horas antes da partida, às 11h, e tem diversas atrações musicais com destaque para a Festinha do João Mar. Ingressos podem ser adquiridos antecipadamente no site Cheersshop.

Depois a vitória da seleção brasileira, a equipe enfrenta a Suíça no segundo jogo da primeira fase. A partida poderá ser apreciada nos menores detalhes na Resenha na Pedreira, que tem telões de alta definição. O evento é licenciado pela FIFA, com transmissão oficial dos jogos.

A Festinha do João Mar é destaque na festa. O cantor e compositor vem conquistando seu espaço no cenário de música brasileira. Canções autorais como “num love” e “Sorria Que Volta” marcam a carreira de João Mar. A festa tem ainda DJs de peso como Fefo, que animou o primeiro jogo com muita brasilidade, e o hip hop do DJ Anaum.

A partida Brasil x Suíça será transmitida na Resenha na Pedreira nesta segunda-feira (28), com portões abertos a partir das 12h. Os ingressos custam a partir de R$ 25 e estão disponíveis na plataforma cheersshop.com.br e nas bilheterias do local. O evento conta com realização da Planeta Brasil Entretenimento e do Parque das Pedreiras.