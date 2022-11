O Museu Paranaense (MUPA) é a terceira instituição museal mais antiga do Estado: processo de restauro (Divulgação)

Instalado no histórico Palácio São Francisco desde 2002, o Museu Paranaense (MUPA), mais antiga instituição museal do Estado e terceira mais antiga do país, vai entrar em processo de restauro e reforma na próxima semana. Segundo o cronograma, as obras devem durar entre quatro e seis meses e não acarretarão em nenhum momento o fechamento do museu ao público ou maiores transtornos para quem frequenta o espaço. Mesmo com toda importância histórica do Palácio São Francisco e da relevância do Museu Paranaense como instituição pública gratuita, já faz quase duas décadas que o MUPA não recebe investimentos para melhorias de infraestrutura, adequação das instalações e ações de restauro. “Desde que a assumimos, identificamos uma série de problemas estruturais e nas instalações elétricas, lumínicas, hidrossanitárias, logísticas e de climatização. A pandemia atrasou os planos, mas finalmente o projeto saiu do papel”, conta a arquiteta Gabriela Bettega, diretora do MUPA desde 2019.

