Reprodução

A série No Mundo da Luna, baseada no livro homônio de Carina Rissi, estreia neste domingo, 13, na plataforma de streaming HBO Max. Serão dez episódios de trinta minutos, que contam a história de Luna, interpretada por Marina Moschen, uma jovem de origem cigana que está em busca de seu primeiro emprego como jornalista, enquanto tem o coração dividido entre dois pretendentes: Vini (Enzo Romani), e Dante (Leonardo Bittencourt).

A série é produzida pela Moonshot Pictures, com direção geral de Roberto d’Avila. Em entrevista ao Estadão, o diretor e os atores contam um pouco sobre os desafio de adaptação da série.

“Nós aproveitamos os conflitos dos personagens e tentamos trazer a história para o momento presente, o que faz com que a gente tenha muitas coisas diferentes do livro porque tudo foi atualizado. Investimos mais no triângulo amoroso, pois acreditamos que tinha a ver com o momento atual dessa geração”, comenta Roberto.

“Durante a montagem do roteiro, o Roberto [diretor] chamou pessoas que tinham conhecimento sobre a cultura cigana, se mostrando muito preocupado com a forma que iríamos trabalhar os traços da cultura na série”, comenta Enzo sobre a representação da cultura cigana pela personagem Luna.

Enzo, que interpretou Vini, é filho de pai árabe e mãe cigana, e cresceu rodeado das duas culturas, o que fez com que trouxesse ambas as referências para a sua atuação.

“Quando ele [diretor] me escalou, ele não sabia que eu era cigano, mas foi uma surpresa legal, pois ele me escutou bastante durante o processo, foi muito aberto e via comigo até que ponto era possível adaptar a obra. O intuito era mostrar algumas coisas do dia a dia de uma pessoa cigana, mas não tudo, não era algo documental…”, complementa.x

De acordo com o ator, a ideia da série era ser algo leve, pra deixar os telespectadores com vontade de saber o que é a cultura cigana e ir pesquisar mais. Já que, na vida real, os ciganos foram marginalizados.

Outros atores também comentaram sobre sua experiência ao aprender mais sobre a cultura: “Acho acho que muitas vezes a gente aprende mais quando não está pensando nisso. Estar totalmente imerso na série me fez perceber melhor a cultura cigana”, diz Leonardo, que interpretou Dante na série.

“Houve um estudo sobre as referências ciganas mas, na série, a minha personagem Luna renega a cultura dela, ela vai descobrindo mais sobre as suas raízes, se valorizando mais… Eu acho que isso foi me dando a oportunidade de ir me descobrindo com ela, como tínhamos o Romaní no elenco, tirávamos todas as dúvidas com ele”, comenta Marina.

Mais sobre a direção de arte da série

Quando questionado sobre as escolhas estéticas da série, Roberto explica: “Nós usamos a direção de arte da série para aprofundar ainda mais a personalidade de cada personagem.”

“Na Luna, por exemplo, nós pensamos nas referências ciganas, nas saias, nos lenços, mas ela ainda era uma jovem contemporânea, então adaptamos essas referências aos looks, aos cômodos da casa. Já o universo de Dante, você pode perceber tons terrosos, pastéis, cremes… O Vini, por mais que ele venha de uma raiz cigana, ele tem toda essa referência ocidental, do poliamor. A Sabrina é uma personagem incrivel, uma artista plástica, o ambiente dela nós decoramos com a colaboração de vários artistas jovens, que emprestaram sua arte pra compor o cômodo, e se você olhar parece uma só identidade”, completa