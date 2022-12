Instagram

2022 chega ao fim com shows para todos os gostos em Curitiba. Confira abaixo as principais atrações na capital paranaense para o último mês do ano

8/12 e 9/12

Hélio Brandão

Onde: Guairinha

Quanto: R$ 15 no site Ticket Fácil

9/12

Maiara e Maraisa

Onde: Live Curitiba

Quanto: de R$ 80 a R$ 170 no Disk Ingresso

Banda Raimundos

Onde: Clay Highway Bar

Quanto: R$ 90 no Uau Tickets

10/12

Harry Styles

Onde: Pedreira Paulo Leminski

Ingressos esgotados

Ira!

Onde: Ópera de Arame

Quanto: de R$ 80 a R$ 140 no Uhuu!

11/12

Banda Terezo

Onde: Live Curitiba

Quanto: de R$ 40 a R$ 90 no Disk Ingresso

14/12

Thiago Lima – Trilhas Inesquecíveis do cinema

Onde: Guairinha

Quanto: R$ 30 a R$ 60 no Ticket Fácil

15/12

Maurício Manieri convida Jon Secada

Onde: Teatro Positivo

Quanto: de R$ 70 a R$ 140 no Disk Ingresso

Gustavo Toledo e Gabriel

Onde: Rodeo Bar

Quanto: R$ 30 a R$ 60 no Disk Ingresso

Boate Azul com Edson & Hudson e Gian & Giovani

Onde: Teatro Positivo

Quanto: R$ 100 no Disk Ingresso

17/12

Dazaranha

Onde: Tork n´Roll

Quanto: R$ 40 a R$ 120 no Sympla

21/12

Show rock instrumental Gerson Ferreira e Banda

Onde: Auditório Flores de Sá Brito

Quanto: R$ 30 no Ticket Fácil

22/12

Bruno & Marrone

Onde: Live Curitiba

Quanto: de R$ 80 a R$ 4 mil no Uhuu!

A Banda mais Bonita da Cidade

Onde: Teatro José Maria Santos

Quanto: R$ 40 a R$ 100 no Ticket Fácil