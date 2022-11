Divulgação

O Sesc Paço da Liberdade, em Curitiba, promove uma oficina com Lucas Buchile no início de dezembro.

Nesta oficina, Lucas Buchile irá abordar o percurso da Literatura Infantil, desde suas origens até as produções contemporâneas, considerando as suas transformações, estilos, linguagens e a polissemia presente nos projetos gráficos e editoriais de livros endereçados à infância. Para isso, refletiremos sobre os modos de compreensão do conceito de infância adotados pela sociedade ao longo da história. Investigaremos as transformações da Literatura Infantil, tangenciando gêneros literários como a Fábula, os Contos de Fadas, os Contos Tradicionais e as produções contemporâneas, que constroem seus discursos através de textos, imagens e materialidades diversas. Também iremos pensar nas possibilidades de mediação do livro para a criança e nas posturas assumidas pelo mercado editorial para garantir a manutenção do aspecto inventivo da Literatura Infantil, bem como a democratização do acesso ao livro e à leitura.

Lucas Buchile é escritor, ator, mediador de leitura e produtor cultural. Bacharel em Artes Cênicas com habilitação em Interpretação e Direção Teatral pela Universidade Estadual do Paraná; Especialista em Contação de Histórias e Literatura Infantil Juvenil pela Faculdade de Ampére; Especialista em Livro para a Infância: Processos de criação, produção e circulação contemporâneos. Atualmente é assessor literário da Editora Maralto.

Datas:

turma 1: 1º de dezembro (9h às 12h)

turma 2: 2 de dezembro (9h às 12h)

Carga horária: 3 horas

Geramos certificado de participação.

Local: Sesc Paço da Liberdade (Praça Generoso Marques, 189)