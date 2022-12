Divulgação/Sesc-PR

O Sesc PR recebe até o dia 31 de janeiro propostas de apresentações artísticas e de ações formativas em artes cênicas (teatro, dança e circo) para percorrer as unidades do Sesc em Bela Vista do Paraíso, Curitiba; Ponta Grossa, Londrina, Medianeira, Paranavaí e São José dos Pinhais em 2023.

