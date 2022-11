Divulgação

O show da dupla Bruno e Marrone, que aconteceria nesta quinta (24) em Curitiba, na Live Curitiba, mudou a data para o dia 22/12, para deixar as festas de fim de ano ainda mais especiais. Quem adquiriu os ingressos, poderá utilizá-los na nova data, e quem não conseguiu agora tem mais uma chance de garantir a presença em mais um show incrível, com os maiores sucessos da carreira da dupla sertaneja.

Turnê em comemoração aos 36 anos de carreira

A trajetória de Bruno e Marrone começou em 1986 e hoje colecionam sucessos, com uma discografia que vai do vinil ao digital. “Dormi na Praça”, “Vai dar Namoro”, “Que Pescar que Nasa” e “Ligação Urbana” são algumas das músicas clássicas da banda, que ao longo da carreira lançou mais músicas que emplacaram como “Vidro Fumê”, “Na Conta da Loucura”, “Facas”, “Ciclo Vicioso” e o último lançamento “Deixa Ela em Paz”.

As parcerias durante a carreira vão desde Chitãozinho & Xororó e Leonardo, até Henrique e Juliano, com quem gravaram a última música lançada. Hoje contam com uma média de 140 shows no ano, todos eles aclamados e muito esperados pelo público. No Spotify, somam quase 4,5 milhões de ouvintes mensais. Hoje, os cantores podem se considerar artistas ativos em todos os meios de veiculação do mercado musical, e atingiram a tão sonhada exposição 360, chegando cada vez a mais fãs.

Serviço

Data: 22 de dezembro de 2022

Hora: a partir das 21h

Local: Live Curitiba – R. Itajubá, 143 – Novo Mundo