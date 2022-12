Julia Rodrigues

A temporada do BudX em Curitiba está chegando ao fim e a despedida será em grande estilo. O espaço da Budweiser, montado especialmente para o período da Copa do Mundo trazendo ao público o melhor do futebol e da música, prepara neste final de semana duas festas muito especiais: Coolritiba Sessions com show do Emicida no sábado, dia 17, e Fundo de Quintal com open de Bud e transmissão da final da Copa do Mundo no domingo, dia 18.

“O BudX já está gravado na memória do curitibano como um complexo de entretenimento, com interações, ativações e muita música. Criamos uma chance única de ter uma experiência inesquecível durante o evento mais amado pelos brasileiros: a Copa do Mundo. Por isso, nada mais justo do que encerrar essa temporada com dois eventos de altíssima qualidade”, explica Gian Zambon, diretor da Seven Experience, responsável pela organização do BudX na capital paranaense.

A marca Coolritiba dispensa maiores apresentações. Focado em música, arte, moda e cultura, o público curitibano já acompanha há 5 anos o Festival Coolritiba, produzido pela SevenX, com shows de grandes artistas como Natiruts, Iza, Planet Hemp, AnaVitoria, entre outros. Para matar as saudades, o BudX, neste sábado, faz um aquecimento para o Festival de 2023 trazendo para os palcos Emicida e participações de Stefanie MC e Rashid, além de shows de FBC, Carol Biazin e muito mais.

O rapper, cantor e compositor Emicida é considerado uma das maiores revelações do hip hop do Brasil da década de 2000. Atualmente está na estrada com a turnê “Amarelo”, na qual apresenta repertório de sucessos com músicas como “A Ordem Natural das Coisas”. O último lançamento do artista foi o EP “Emicida” (2022), que resgata momentos da sua carreira por meio de seis gravações.

Os ingressos para o Coolritiba Session estão sendo vendidos a partir de R$ 120 (3º lote) no site entreseven.com.br/ingressos.

Fundo de Quintal encerra com chave de ouro

A Copa do Mundo FIFA™ está terminando e para acompanhar a grande final o BudX preparou a casa com uma atração mais do que especial: Fundo de Quintal. O grupo referência quando o assunto é samba brasileiro alegra a transmissão oficial ao vivo da partida, que ainda terá open de Budweiser até o apito final e apresentação de Tentativa Old School.

A abertura da casa será às 11 horas e os ingressos estão sendo vendidos a partir de R$ 120 (2º lote) no entreseven.com.br/ingressos. Mais informações no Instagram da Seven Experience.

Sobre o BudX

O BudX é uma iniciativa da Budweiser, cerveja patrocinadora da Copa do Mundo, que escolheu as principais cidades do mundo para receberem esta casa exclusiva. No Brasil além de Curitiba, o BudX acontece também em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Belo Horizonte e Belém. O espaço terá programação até o final da Copa do Mundo com os principais artistas da atualidade, e DJs que agitam as pistas nas maiores festas da cidade.

Sobre a Seven Experience

Há mais de 15 anos no mercado, a SEVENX é um hub de inovação formado por diferentes verticais de negócio ligados a comunicação e entretenimento. Em seu portfólio, conta com mais de 1.500 eventos ligados à área de entretenimento e oferece produtos como exposições, shows, turnês e feiras. Alguns dos maiores eventos que passaram pelo sul do Brasil nos últimos anos tiveram a marca da Seven Experience em sua realização, como os shows internacionais Metallica, Bon Jovi, Maroon 5, Green Day, Katy Perry e Andrea Bocelli; os maiores nomes da música nacional, como: Roberto Carlos, Sandy e Junior, Ivete Sangalo e Marisa Monte; os espetáculos Cirque Du Soleil, Circo da China e Disney On Ice; musicais infantis da Disney; o maior evento de tecnologia e cultura pop do sul do Brasil, Geek City; o Festival Coolritiba, entre muitos outros.

SERVIÇO

BudX

Endereço: Rua Mário Tourinho, 1500 – Seminário – Curitiba

Estacionamento terceirizado no local.

Programação BUDX:

Dia 17.12: Sábado

Label: Coolritiba Sessions

Atrações: Emicida | FBC | Carol Biazin | Tangerim | Stefanie MC | Rashid

A partir de R$ 120,00 (3º lote)

Abertura 16h

Dia 18.12: FINAL

Label: Finalíssima

Atrações: Fundo de Quintal | Tentativa Old School

Abertura 11h

Valor a partir de R$120,00 (2º lote)

Open de Bud da abertura até o final do jogo.

*Valores referentes aos lotes vigentes, podendo sofrer alteração sem aviso prévio