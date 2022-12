Show de Alexandre Pires em Matinhos (Geraldo Bubniak/AEN)

O Governo do Paraná preparou uma série de atrações para garantir a animação dos veranistas nesta temporada. A partir do dia 6 de janeiro de 2023, shows totalmente gratuitos serão realizados nas praias de Matinhos e de Pontal do Paraná, como parte do Verão Maior Paraná.Em Matinhos, os espetáculos acontecerão numa estrutura montada em Caiobá, onde foi concluída a engorda da praia, próximo ao Pico de Matinhos. Em Pontal do Paraná, os shows acontecerão no Centro de Eventos Marisol, no Balneário Marisol.

