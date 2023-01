Divulgação

Novidades em diferentes áreas fazem parte da grande variedade de cursos oferecidos pelo Solar do Rosário para fevereiro e março. Da fotografia à literatura, passando pelo cinema e história da agricultura, há diversas escolhas para aproveitar o começo do ano com novos conhecimentos.

As inscrições estão abertas. Informações: (041) 3225-6232, 98803-4634, 98803-8089

Confira os cursos:

Mini-curso História da Agricultura 4 aulas – Com Professor Doutor Raul Matias Cezar

A agricultura está diretamente ligada à história da humanidade e influenciou diretamente no comportamento humano. O engenheiro agrônomo, Mestre e Doutor em Ciência do Solo pela UFPR, Raul Matias Cezar, conta a história da agricultura desde que caçadores coletores começaram a cultivar plantas e como isso mudou nossa história, citando agricultura familiar e monoculturas.

São quatro aulas nas terças-feiras, de 7 de fevereiro a 6 de março, das 10h ao meio-dia. Investimento: R$ 250.

História do Cinema Através de Seus Diretores e Filmes – Com Professor Dalmo Próspero

A história do cinema é revisitada por meio de grandes filmes e diretores icônicos nesse curso. Duas aulas tratam de Stanley Kubrick e Vittorio De Sica, discutindo como os longas “2001: Uma Odisseia no Espaço” e “Ladrões de Bicicleta” se tornaram eternos. O professor Dalmo Próspero se aprofunda na arte cinematográfica, ideal para iniciantes ou veteranos na admiração pelo cinema. Os encontros acontecem nos dias 9 e 23 de fevereiro, quintas-feiras, das 17h às 18h30. Preço: R$80,00 cada encontro on-line, com o professor de São Paulo ao vivo.

Para Ler José Saramago 4 aulas – Com Professor Dr. Rogério Camargo

Um dos maiores nomes da literatura em língua portuguesa, José Saramago é tema de curso no Solar do Rosário. O professor Doutor Rogério Camargo reflete sobre a obra do escritor, compreendendo os fundamentos do romance saramaguiano e discutindo a atualidade dos escritos. O curso é pautado por meio de leituras selecionadas. Devido ao sucesso do curso em 2022, uma nova turma agora em fevereiro de 2023.

Os quatro encontros acontecem em fevereiro, nas quartas-feiras (1, 8, 15 e 22), das 19h às 20h30. Investimento: R$260.

Fotografia Para Iniciantes – Com fotógrafo Brasílio Wille

Os princípios básicos da fotografia são ensinados pelo fotógrafo e professor Brasílio Wille. O manuseio da câmera, os ajustes técnicos e até como pensar na imagem em questão de enquadramentos e composição fazem parte dos temas das aulas, que levam a uma prática ao fim do curso. Serão seis encontros: nos dias 6, 13 e 27 de março e 3, 10 e 17 de abril (segundas-feiras), das 19h às 21h.

Investimento: R$ 550.

Solar do Rosário

Endereço: Rua Lourenço Pinto, 500 – 6º, 7º e 8º andares

Telefones: (041) 3225-6232 – 98803-4634 – 98803-8089

A secretaria de cursos do Solar do Rosário funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e sábado das 9h às 13h.

Taxa de matrícula anual R$40,00

Taxa de matrícula semestral R$25,00

A Galeria de arte também está aberta no mesmo horário.

www.solardorosario.com.br