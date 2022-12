Divulgação/Assessoria de Imprensa

O artista visual Luiz Arthur Montes Ribeiro celebrou seus 32 anos de carreira com uma exposição que faz uma retrospectiva de seu trabalho. Na ocasião também foi lançado o livro Borboletas Aladas e seus Jardins Imaginários. A mostra chega em sua última semana no Centro Paranaense Feminino de Cultura, em Curitiba e traz uma seleção de 70 obras de diferentes fases criativas. A entrada é franca.

As cores são bastante exploradas no trabalho de Montes Ribeiro. A inspiração inicial é o texto. “Primeiro nasce a poesia. Poetar é viver todos os dias, novas situações, novas emoções, novas experiências, novas satisfações e novos prazeres. Depois sigo para a confecção dos desenhos, aquarelas, colagens, objetos, pinturas em acrílica e a óleo”, explica Montes Ribeiro.

Arte única e particular

São os últimos dias para conhecer os traços únicos e ricos em detalhes de Luiz Arthur. Essa característica faz dele um dos artistas visuais mais celebrados e completos da atualidade, pois traz em suas borboletas, árvores, peixes e corações a natureza da vida e do corpo humano.

A exposição pode ser visitada até o dia 15 de dezembro, de segunda a quinta-feira, das 8h às 16h. O Centro Paranaense Feminino de Cultura fica na Rua Visconde do Rio Branco, 1717, Centro Curitiba. No dia 15 de dezembro, quinta-feira, das 12h às 17h haverá nova sessão de autógrafos do livro Borboletas Aladas e seus jardins imaginários.

O artista

Aos 13 anos aprendeu a desenhar e pintar com o mestre Sydnei Mariano (Ponta Grossa) e, desde então, não parou mais de estudar e produzir arte. Vive da arte. Realizou exposições individuais no Brasil e exterior e participou de várias exposições coletivas. Montes Ribeiro também é escritor com 10 livros publicados, sendo cinco sobre educação e cinco de poesias. É diretor do Instituto Montes Ribeiro criado para preservar a história das famílias Montes e Ribeiro. É membro efetivo do Centro de Letras do Paraná.

Serviço

Exposição 32 anos de Artes Visuais Luiz Arthur Montes Ribeiro

Horário: segunda a quinta-feira de 8h às 16h; Endereço: Centro Paranaense Feminino de Cultura, Rua Visconde do Rio Branco, 1717 Centro Curitiba. Mais informações e entrevistas: (41) 99920-7349. A exposição pode ser visitada até o dia 15 de dezembro.