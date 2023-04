Divulgação/Assessoria de Imprensa

Um ícone da história da arte, que se consagrou entre os maiores bailarinos do mundo, o brasileiro Thiago Soares está prestes a embarcar em sua última turnê internacional. Reconhecido mundialmente por sua atuação como o primeiro bailarino da primeira e mais importante companhia de balé de Londres, o Royal Ballet, e por receber o título de Doutor honorário pela King’s College London, Soares escreveu uma bela história na dança clássica, onde já se apresentou pelos palcos de mais de 30 países. Ele que atualmente é diretor do Ballet de Monterrey, no México, anuncia o “Último Ato”, sua última turnê internacional, que estreia em Lisboa, e encerra no Brasil, com escala em Curitiba, no dia 02 de junho, no Teatro Positivo. Os ingressos já estão à venda pela Disk Ingressos ou na bilheteria do teatro.

Nada de sapatilhas penduradas e nem cortinas fechadas para a dança. Com o espetáculo “Último Ato”, Thiago Soares se despede dos palcos, mas não da dança. Ele seguirá em novos projetos para continuar inspirando, com todo o seu talento e amor pela arte do bailarino que transcendem aos palcos, jovens pelo mundo.

“Último Ato” é um espetáculo que desafia os limites da dança e traz uma abordagem única ao tema da despedida. “É um espetáculo que brinca com a ironia de ser de fato um último ato, uma despedida. Dizem que o bailarino tem sua primeira morte quando deixa de dançar, então é uma brincadeira com a morte. Hoje apenas apago uma luz para acender tantas outras”, ressalta Soares.

Diferente de tudo já feito na carreira do artista, segundo Thiago, “Último Ato” é um espetáculo teatral no qual a linguagem utilizada é a dança. “Normalmente espetáculos de Ballet, onde chamo estrelas da dança, acabam tornando-se uma versão similar e mais sucinta das apresentações dos grandes teatros. ‘O Último Ato’ é completamente diferente”.

“Nesse espetáculo temos artistas brasileiros, com origem no samba, na dança urbana, até mesmo no parkour. É uma coletânea de informações de movimento que transcende o clássico, ainda sendo um espetáculo de ballet clássico”, explica o bailarino sobre a apresentação que terá cerca de uma hora e meia e incluirá traços inéditos, como uma coda de afrobeat.

Entre os 5 artistas que compõem o elenco nesse mix cultural, a coreógrafa e bailarina Tairine Barbosa, descoberta por Thiago há alguns anos atrás no carnaval carioca, será par com o artista em diversas cenas, trazendo justamente a sombra da reflexão.

Além disso, inovando em cena, a apresentação tem forte interação com o público. “Dessa vez, o público irá decidir o final”, revela, mas sem spoiler. Além disso, ao longo da apresentação diversas mudanças de perspectiva no cenário inserem ainda mais o espectador na história.

Thiago Soares nas redes:

https://instagram.com/_tsoares

https://thiagosoaresart.com/

Serviço: “ÚLTIMO ATO”:

THIAGO SOARES APRESENTA SUA ÚLTIMA TURNÊ EM CURITIBA

Data: 02 de junho (sexta-feira)

Local: Teatro Positivo – R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido, Curitiba.

Horário: Abertura do teatro: 20h / Início: 21h

Classificação etária: Livre

Realização: Levitar Produções.

Ingressos: a partir de R$ 90,00 a meia-entrada e R$180,00 a inteira + taxa administrativa, no setor Plateia Superior Laranja.

Ponto de venda: Disk Ingressos

Link: https://www.diskingressos.com.br/evento/1197/02-06-2023/pr/curitiba/ultimo-ato