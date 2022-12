Priscila Prado (Divulgação Insight)

O Dia Nacional do Cego é celebrado em 13 de dezembro, data instituída desde 1961. Neste dia também se celebra o Dia de Santa Luzia, a protetora dos olhos e, mais recentemente o Dia do Audiodescritor, profissional capacitado que trabalha com a acessibilidade para pessoas com deficiência visual, na tradução de imagens em palavras. Para comemorar a data, a Insight Editora lança virtualmente, no dia 13, em seu site, a versão do livro “Uma rua de todas as cores” em audiolivro. Para ter acesso ao audiolivro o endereço é: www.editorainsight.com.br/todasascores

O livro, de autoria de Priscila Prado, editado pela Insight e ilustrado por Gerson Cordeiro, trata da diversidade de elementos culturais e humanos. “A diversidade é apresentada com naturalidade, a partir de um ponto de vista infantil, narrado em primeira pessoa por uma criança, que somente no final do livro se revela que está em cadeira de rodas”, explica Priscila.

Para a versão em audiolivro, a autora Priscila fez a narração da história e a audiodescritora Brisa Teixeira com a consultora Luciane Molina fizeram a audiodescrição das imagens da obra ilustradas por Gerson Cordeiro. A revisão do roteiro da audiodescrição contou com a participação de Mari Inês Piekas, da autora do livro e do ilustrador. A iniciativa ampliará a diversidade de leitores ao dar acesso às pessoas com deficiência visual.

A audiodescritora Brisa explica que Audiodescrição é a tradução de imagens em palavras. “Cada vez mais esse recurso vem sendo mais conhecido e utilizado no cinema, no teatro, nos materiais didáticos, na literatura, entre outros meios, eliminando as barreiras comunicacionais”, diz Brisa, destacando que esse recurso comunicacional também beneficia outros públicos como pessoas com autismo, deficiência intelectual, déficit de atenção, disléxicos, assim como os idosos.

Autora de sete livros, esta é a primeira publicação de um livro de Priscila Prado com audiodescrição. Para ela, a inclusão é fundamental. “As ilustrações têm parte importante no livro, pois ajudam a contar a história e, até mesmo, há certos detalhes que somente a ilustração revela”, diz a autora. Para ela, cada um tem suas particularidades e a integração delas enriquece o todo. “A narração oral tem um encanto próprio, que pode alcançar de uma forma diferente todas as pessoas. Poder alcançar as pessoas com deficiência visual é uma alegria ampliada”, acredita Priscila, que já gravou cerca de seis livros para o Setor Braile da Biblioteca Pública do Paraná.

Contrapartida social – O livro, realizado por meio do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Mecenato Subsidiado, da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba, teve a realização da Nexo Cultural, captação de recursos da Sauí e incentivo do Colégio Positivo. Como contrapartida social, a obra foi levada para escolas públicas, para diálogo com os alunos e professores a respeito dos temas tratados no livro.

Sobre a autora Priscila Prado: Escritora, tradutora e advogada, alia ações culturais individuais e participação em coletivos como “Era uma Vez” e “Marianas”. Foi finalista do Prêmio Jabuti 2013 com o livro interativo de poesia ilustrada “Preguiça, coragem e outros bichos” (2012). Pela Editora Insight é autora também de “No olho do paradoxo” (2015) e “Encontros desconcertantes” (2018).

Sobre o Ilustrador Gerson Cordeiro: Fez o 2° grau, no Cefet-PR, em Edificações, onde despertou seu talento para o desenho. Estudou Design Gráfico na UFPR e atualmente é sócio na Nexo Design e Editora Insight. Participa do grupo de escritores e ilustradores do Coletivo Era Uma Vez. Entre os livros, que já ilustrou está “Preguiça, coragem e outros bichos”, de Priscila Prado.