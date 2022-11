Divulgação/Assessoria de Imprensa

Cleide Piasecki e Ivan Moraes, artistas paranaenses de diferentes áreas de atuação, juntaram-se na direção de um espetáculo de música, teatro e literatura, com estreia no próximo dia 1º de dezembro, às 20h, no Teatro Zé Maria, em Curitiba.

Inspirado na Semana de Arte de 22, que neste ano completa 100 anos e em obras de autores e compositores brasileiros, ‘A Terceira Margem’ tem direção geral da atriz e coreografa, Cleide Piasecki e direção musical do tenor, maestro e professor, Ivan Moraes. No elenco além de Cleide e Ivan estão também: Leonardo Goulart, Ben Hur Cionek e João Albuquerque. Figurinos, Maquiagem e Caracterização são de Marcelino de Miranda e a Produção e Programação Visual de, Celso Arimateia.

“Todo o projeto foi pensado desde a sua concepção para oferecer ao público uma experiência artística que mostrasse que a arte é parte integrante de nossa vida e de nossa cultura em sociedade. Entendê-la e experimentá-la não é um privilégio apenas de artistas, mas um direito de todo ser humano”, diz a diretora do espetáculo, Cleide Piasecki.

A ideia nasceu durante o período de isolamento na pandemia, um período estudo, de pesquisa e de muita reflexão sobre a arte e suas origens. A arte é muito antiga e não nasceu dentro dos livros, dos museus ou dos teatros, surgiu de uma necessidade dos nossos ancestrais de expressar a sua subjetividade e sua espiritualidade. Surgiu na mente e tomou forma através do corpo e das mãos de seres humanos que viveram há muito tempo, numa sociedade pequena em relação ao que é hoje, uma sociedade que enfrentava condições severas de sobrevivência. A arte é inerente ao ser humano, assim como a cultura, a ciência e a educação. Todas fazem parte do processo civilizatório, nasceram quase que ao mesmo tempo e nos ajudaram a sobreviver, evoluíram conosco e nos trouxeram até o momento presente.

Em ‘A Terceira Margem’ a intenção é ressaltar a importância da arte e da nossa cultura como elementos formadores do ser humano e afirmar através da música e dos textos de grandes autores e compositores, populares e eruditos, que a cultura não é apenas um aspecto da vida, mas o universo no qual estamos inseridos. “A cultura é a mãe da arte, é nossa ancestralidade, nossa identidade nacional, é o que nos faz sonhar e nos aponta para futuros possíveis”, ressalta Cleide.

Serviço:

“A terceira Margem”

Única apresentação em 1º de dezembro às 20h – Teatro Zé Maria em Curitiba

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e meia entrada para classe artística e estudantes

Exclusivo pelo endereço: https://www.ticketfacil.com.br/eventos/cctg-a-terceira-margem-direcao-de-cleide-piasecki.aspx

Classificação – 16 anos.

‘A Terceira Margem’ tem o patrocínio e incentivo da iniciativa privada. Gráfica Rádial, Graf Digital e Galeria Simões de Assis (Patrocinadores). No apoio TMK Eventos Sustentáveis, ZIGG Comunicação Corporativa e Rodrigo Ziolkowski (RZ Luz Iluminação)