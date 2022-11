Divulgação/Assessoria de Imprensa

Mais recente ganhador do prestigiado Concurso Internacional Rainha Elisabeth da Bélgica (2021), o pianista francês Jonathan Fournel apresenta-se em recital solo em Curitiba na próxima segunda-feira, 14 de novembro, às 20h, no Auditório Regina Casillo (Rua Lourenço Pinto, 500 – Centro). A entrada é gratuita.

O concerto terá obras de Wolfgang Amadeus Mozart (Sonata n° 14 KV 457, em Dó menor), Cesar Franck (Prelúdio Fuga e Variação), Karol Szymanowski (Variações, em Si menor, Op. 3) e Johannes Brahms (Sonata n°1 Op. 1, em Dó maior).

Esta será a terceira apresentação do pianista no Brasil. A turnê nacional começou em São Paulo (SP), no dia 6 de novembro; passou por Manaus (AM) no dia 10; e vai se encerrar com duas récitas com a Filarmônica de Minas Gerais, em Belo Horizonte (MG), nos dias 17 e 18 desse mês.

O Concurso Internacional Rainha Elisabeth da Bélgica existe desde 1937 e é um dos mais respeitadas do gênero, premiando pianistas, violinistas, violoncelistas, cantores e compositores (alternadamente entre um ano e outro) do mundo todo. Seu nome é uma homenagem à monarca belga (ela mesma, praticante de violino).

Fournel tem realizado apresentações em algumas das principais salas de concerto e em festivais ao redor do mundo, combinando técnica e refinamento. Nascido em Sarrebourg, França, em 1993, é filho de um organista e de uma professora de teoria musical. Começou a estudar piano em 2000, no Conservatório de Sarreguemines e posteriormente, em 2001, ingressou no Conservatório de Estrasburgo. Em 2009, ingressou no Conservatório Nacional de Música e Dança de Paris.

Hoje, a clareza de suas interpretações e a profunda compreensão das obras interpretadas são alguns dos seus diferenciais no palco. Antes de vencer o Concurso Rainha Elisabeth em 2021 (então com 27 anos), o pianista obteve também o primeiro lugar no Concurso Internacional de Piano da Escócia, em Glasgow, e no Concurso Internacional Viotti, em Vercelli, Itália.

Durante sua turnê brasileira, o jovem músico demonstrará sua versatilidade ao executar programas diferentes, que incluem desde trechos de óperas – caso dos primeiros movimentos da ópera O Cavaleiro da Rosa, Op. 59: Suíte, de Richard Strauss, e do Prelúdio da ópera “Os Mestres Cantores de Nuremberg”, de Richard Wagner – até peças de compositores consagrados, como o Concerto para piano nº 1, em Ré menor, Op. 15, de Johannes Brahms e o Concerto para piano nº 2, em Fá menor, Op. 21, de Frédéric Chopin; entre outras obras para piano e orquestra.

SERVIÇO

14/11, segunda-feira | 20h | Curitiba – Paraná

JONATHAN FOURNEL, piano.

Auditório Regina Casillo | Rua Lourenço Pinto, 500

Ingressos | Entrada franca

Estacionamento gratuito no local | Informações | 41 3310 6803

Programa:

Wolfgang Amadeus Mozart | Sonata n° 14 KV 457, em Dó menor

César Franck | Prelúdio Fuga e Variação

Karol Szymanowski |Variações, em Si menor, Op. 3

Johannes Brahms | Sonata n°1 Op. 1, em Dó maior