Franklin de Freitas

A tradicional Zombie Walk de Curitiba já tem data marcada para 2023: será no dia 19 de fevereiro, das 11 às 18 horas com concentração na Praça Osório, no Centro da Cidade. Será o retorno do evento tradicional de carnaval após dois anos de suspensão devido à pandemia de Covid.

No ano passado, a marcha chegou a ser confirmada, mas foi cancelada em cima da hora porque houve uma nova onda de casos de coronavírus na capital paranaense. A última Zombie Walk, em 2020, reuniu 20 mil pessoas no Centro de Curitiba.

