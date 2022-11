RIC TV faz doação de uma tonelada de ração para a Rede de Proteção Animal. Curitiba, 04/11/2022. Foto: Hully Paiva/SMCS

Mais 1 tonelada de ração abastece o banco de alimentos da Rede de Proteção Animal de Curitiba. A doação foi entregue pela rede de lojas MM Mercado Móveis, nesta sexta-feira (4/11), no Centro de Referência para Animais em Situação de Risco (Crar) da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), na CIC.

“É alimento suficiente para servir 5 mil refeições”, disse a gerente do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna da SMMA, Vivien Morikawa, sobre a doação.

Segundo ela, desde que começou a funcionar, em 2019, o banco de alimento animal recebeu 130 toneladas de ração. Essa quantidade foi entregue para 140 organizações não governamentais e 243 protetores independentes cadastrados no órgão servirem cerca de 500 mil refeições.

A iniciativa faz parte da parceria público-privada para a realização da Cãominhada 2022, que acontecerá neste sábado (5/11), das 10h às 16h, no Parque Barigui. A organização é da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj). A RIC TV apoia o evento, que também promoverá a microchipagem de cães e gatos previamente inscritos por meio do site da Rede de Proteção, facilitando sua identificação, e uma feira de adoção para 60 cães vacinados e castrados. Trinta deles vivem no Crar.

Candidato

Um dos candidatos à adoção responsável é o cão sem raça definida Queixinho, que vive no canil do local desde 2019, quando foi resgatado pela unidade veterinária móvel da Prefeitura com a mandíbula fraturada. “Ele tem pelo menos 5 anos, é muito bonzinho, faz treinamento para aprender comandos e está pronto, como todos os outros, para ser adotado por uma família amorosa”, disse Vivien.

Ao lado da personagem Xicória – a cachorrinha caramelo que é mascote da rede de lojas responsável pela doação – Queixinho inspecionou, pelo olfato, a chegada da van carregada de sacos de ração.

Também participaram do ato de entrega de alimentos para os pets carentes o gerente regional da rede MM Mercado Móveis, Raul Alves, e o assessor técnico da Smelj, Carlos Kussumoto.