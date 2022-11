Novo lote para o Caminho de Luz em Curitiba será aberto nesta quinta-feira. Foto: Hully Paiva/SMCS

A Prefeitura abre amanhã mais um lote de agendamento para os interessados em visitar os Caminhos de Luz da Ligga, circuitos de carro pela decoração natalina dos parques Barigui e Náutico (Boqueirão).

O agendamento será aberto às 10h e os interessados devem ter cadastro prévio na plataforma do Cadastro Único da Prefeitura E-Cidadão. Esta é a única das 130 atrações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 que precisa de agendamento.

“O Caminho de Luz é uma das atrações do Natal que faz muito sucesso entre o público. A alternativa surgiu na pandemia e parece que veio para ficar”, diz Tatiana Turra, presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba.

Patrocinados pela Ligga, os Caminhos de Luz terão três sessões diárias (terça a domingo) no Barigui e no Náutico: 19h às 20h; 20h às 21h e 21h às 22h. O Caminho de Luz no Barigui ficará de 29 de novembro a 23 de dezembro. Já no Parque Náutico, no Boqueirão, a atração vai de 3 a 23 de dezembro.

Parque Barigui

No Barigui, o Caminho de Luz começa no portal de acesso pela BR-277 e segue por um circuito de 1,5 km até a Avenida Cândido Hartmann. Durante o percurso, várias atrações podem ser acompanhadas de dentro do carro, como Banda de Noéis, Anunciação do Senhor pelo Anjo Gabriel à Maria e Santo Presépio.

O circuito tem túneis de luz e duas árvores de Natal, como a estrutura de 22 metros de altura e 54 mil pontos de luz LED junto ao lago e a outra na saída do percurso, na rotatória da Avenida Cândido Hartmann.

Parque Náutico

Com um percurso de 1,5 Km, o Caminho de Luz do Parque Náutico vai margear o lago na divisa com São José dos Pinhais. O passeio inclui estações com apresentações de presépio vivo, anjos de luz e árvore de Natal. As estruturas do local (pórticos, passarela e torre) estarão iluminadas com microlâmpadas.

Caminho de Luz de ônibus

Assim como nas últimas duas edições, a Urbs (Urbanização de Curitiba S/A) disponibilizará linhas especiais para o público aproveitar os circuitos do Caminho de Luz a bordo de um ônibus.

No Barigui, o embarque será no Terminal Campina do Siqueira. No Náutico, a saída será do Terminal do Boqueirão. Ambas linhas funcionarão das 19h às 21h30. Os bilhetes custarão o mesmo valor da tarifa atual (R $5,50) e o passageiro poderá fazer a integração no terminal com outras linhas urbanas da cidade.

A Prefeitura de Curitiba promove o Natal de Curitiba 2022 – Luz dos Pinhais com a iniciativa privada e patrocinadores: Rede Condor, Ligga, Electrolux, Ademicon, Volvo, O Boticário, Clube Athletico Paranaense, Consórcio Servopa, Grupo Barigui, ParkShoppingBarigüi e Hard Rock Café. A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 pode ser consultada no site natal.curitiba.pr.gov.br

Passo a Passo para agendar seu Caminho de Luz – Ligga Telecom