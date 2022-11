Ike Stalker/Sanepar/Arquivo

A Sanepar informa que na terça-feira (8) fará interligações de rede em obra de melhoria no reservatório Santa Cândida, em Curitiba, o que pode afetar o abastecimento nos bairros Taboão, Pilarzinho, Santa Cândida, Tingui, Bacacheri, Atuba, Barreirinha, Boa Vista, Cachoeira e São Lourenço. Esta área abrange 11 mil imóveis.

O trabalho será feito das 8h às 16h, e a normalização do sistema está prevista para ocorrer até as 8 horas da manhã de quarta-feira (9).

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter o reservatório com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.