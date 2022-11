Ike Stahlke/Sanepar

A Sanepar informa que fará melhoria em um equipamento de adutora de água na terça-feira (22). O serviço pode afetar o abastecimento em bairros de Curitiba, Pinhais e Colombo. Ele será feito das 7h ao meio-dia e a normalização do abastecimento de água deve ocorrer até as 7h de quarta-feira (23).

Confira os bairros impactados:

Curitiba: Atuba, Bairro Alto, Santa Cândida e Barreirinha.

Pinhais: Alto Atuba, Emiliano Perneta, Centro, Palmital, Sete Vilas, Estância Pinhais, Rural, Weissopolis e Vila Amélia.

Colombo: Campo Pequeno, Osasco, Roça Grande, Curitibano, São Gabriel, Monza, Vila Zumbi, Atuba, Guarani, Rio Pequeno, Rio Verde, Alto da Cruz, Mauá, Guaraituba, Palmital, Maracanã e Santa Fé.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.