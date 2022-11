A Copa do Mundo de 2022 finalmente chegou e, com ela, diversas histórias engraçadas da competição, bem como surpresas e favoritos começam a ser debatidos entre os fãs de esporte. Confira algumas das situações mais curiosas e saiba quem são os favoritos para vencer essa edição que será realizada no Catar.

Situações engraçadas das Copas do Mundo

Quem olha o retrospecto da Copa do Mundo não sabe algumas situações engraçadas que já aconteceram na competição. Uma delas foi na final de 1974, realizada na Alemanha. De acordo com os registros, a partida foi adiada 10 minutos, pois esqueceram de colocar as bandeirinhas no gramado.

Outra edição que também teve um fato inusitado e, no mínimo, engraçado, foi a de 1978. O técnico da Escócia, Ally MacLeod, estava no meio da sua conferência com a imprensa e ouvia muitas críticas dos jornalistas. Em um determinado momento, um cachorro entrou na sala da conferência e o treinador afirmou: “Parece que ele é o meu único amigo aqui”.

No entanto, ao tentar abraçar o bichano, Ally foi mordido e, por fim, acabou sem nenhum amigo durante a sua conferência. Outro fato interessante aconteceu na edição de 1970, a primeira a ter cartões amarelos e vermelhos. Afinal, ao longo da Copa do Mundo de 1966, o juiz expulsava os jogadores verbalmente. Porém, um jogador argentino fingiu não entender o que o juiz falava e continuou em campo.

Surpresas da Copa do Mundo

A história da Copa do Mundo evidencia diversos times que surpreenderam os fãs na Copa do Mundo. Um bom exemplo disso foi a seleção de Camarões, em 1990. Logo em sua partida de estreia, os camaroneses venceram a Argentina por 1 a 0. Ainda em euforia pelo bom resultado, o time de Camarões venceu a Romênia por 2 a 1, mas acabou goleado pela União Soviética por 4 a 0.

Roger Milla joga contra a Argentina durante a copa do mundo de 1990

Mesmo assim, os camaroneses se classificaram para a fase de mata-mata. Nas oitavas de final, Camarões venceu a Colômbia no tempo extra, mas acabou eliminado pela Inglaterra nas quartas de final. A campanha do time africano foi a melhor na história de seu país e surpreendeu muitos fãs de futebol em todo o mundo.

Outra edição que também teve surpresas foi a de 1994, quando a Bulgária chegou até as semifinais sem que ninguém acreditasse nos búlgaros – a não ser eles mesmos. Durante a fase de grupos, a Bulgária venceu a Argentina e a Grécia, assegurando a sua posição na próxima fase. Após desbancar o México e Alemanha no mata-mata, os búlgaros perderam para a Itália e ficaram com o 4º lugar.

Favoritos para vencer a Copa do Mundo

Os olhos estão todos voltados para os favoritos para levantar a taça da Copa do Mundo. Você pode acompanhar o favoritismo das equipes e sentir que o suspense é vivido ao máximo neste site. De maneira resumida, os favoritos são Brasil, Argentina, França e Espanha. Cada uma dessas seleções têm importantes diferenciais. Resta saber se o favoritismo delas não será derrubado por nenhuma surpresa!