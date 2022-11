Corrida (Crédito: Divulgação)

Almirante Tamandaré vai receber em 18 de dezembro a Primeira Corrida Solidária. A prova terá o percurso de 7km. As categorias, masculino e feminino terão premiação em dinheiro — serão distribuídos R$ 2 mil entre os três primeiros colocados. O primeiro lote das inscrições já está disponível, a R$ 60.

A corrida solidária nasceu da vontade de um grupo de empresários do município de

Almirante Tamandaré, liderados pelo professor de educação Física e educador social Lucas Schlichta. Ele identificou que os catadores de recicláveis estavam com seus carrinhos em péssimas condições para o trabalho diario. O professor angariou fundos com doações de pequenos empresários da cidade e construiu um primeiro modelo que foi doado a um trabalhador. “A emoção foi grande. Eu vi a felicidade nos olhos do Sr. Alexandre , reciclador, ao receber o carrinho”, disse.

Schlichta quer ampliar as doações e agora está promovendo a primeira corrida solidária do município. O objetivo é arrecadar recursos financeiros para que sejam doados mais dez carrinhos antes do natal. “Eu vejo que posso fazer mais é muito bom ajudar o próximo, isso eu faço com muito amor”, afirmou.