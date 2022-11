Lucas Figueiredo/ CBF

Uma pesquisa com 135 analistas de mercado por todo o mundo aponta que o Brasil é o favorito para vencer a Copa do Mundo de 2022, no Catar. A pesquisa, feita por uma agência de notícias da Europa, se alinha com os palpites nas principais casas de apostas.

Pela pesquisa, quase metade dos entrevistados afirma que o Brasil será campeão. Cerca de 30% dos palpites estão divididos entre Argentina e França. Outras seleções cotadas foram Alemanha, Inglaterra e Bélgica, nessa ordem.

Ainda nesta semana, uma simulação da EA Sports, a criadora dos jogos de videogame da Fifa, apontou que a Argentina seria campeã, ao derrotar o Brasil por 1 a 0 na final, gol de Messi. Para isso, uma das duas equipes teria que ficar em segundo em seu grupo, de acordo com o chaveamento da Copa.

A pesquisa dos analistas ainda apontou que Neymar ou Messi seriam os ganhadores da Bola de Ouro – prêmio dado ao melhor jogador da Copa – e que o francês Kylian Mbappé seria o artillheiro.