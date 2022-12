Athletico e Coritiba lamentam morte de Pelé (Crédito: Reprodução/Twitter)

A morte de Pelé nessa quinta-feira (dia 29) foi lamentada no futebol paranaense. Os clubes e a Federação Paranaense de Futebol usaram redes sociais para prestar as últimas homenagens ao Rei do Futebol.

“Muito obrigado por tudo. O Maior de Todos os Tempos!”, escreveu o Athletico.

“É com pesar que dizemos adeus ao maior jogador da história do futebol, responsável por colocar o futebol brasileiro no mapa e inspirar milhares de atletas ao redor do globo. Que neste dia triste possamos nos lembrar: não é só futebol. Obrigado, Pelé!”, afirmou o Coritiba.

“O maior de todos os tempos na terra vai agora brilhar lá em cima!”, publicou o Paraná Clube.

“Descanse em paz, Pelé! Obrigado por tudo, Rei do Futebol!”, declarou a Federação Paranaense de Futebol.