A equipe feminina do Brasília Vôlei, que disputa a Superliga da atual temporada, foi assaltada nesta segunda-feira. Por volta das 11h da manhã, dez atletas estavam se servindo em um restaurante em Taguatinga, no Distrito Federal, quando dois assaltantes entraram no local e surpreenderam a todos. Nenhuma pessoa se feriu e as jogadoras perderam apenas bens pessoais.

De acordo com as imagens da câmera de segurança do restaurante, o grupo de atletas tinha acabado de sair do treino, que acontece em um ginásio em frente ao local, quando foi surpreendido pela dupla de assaltantes.

Clique aqui para ver o vídeo do assalto, no Instagram do Brasília Vôlei.

De acordo com uma nota oficial divulgada pela Polícia Militar do Distrito Federal, um terceiro elemento aguardava a dupla do lado de fora do restaurante e o trio seguiu de carro. Ainda segundo a nota, três celulares foram roubados das atletas.

O Brasília Vôlei também divulgou uma nota em que informa que nenhuma das jogadoras sofreu nenhum tipo de agressão física e que apenas bens materiais foram perdidos.

“O Brasília Vôlei vem a público esclarecer que na data de 12/12/2022 atletas da equipe feminina foram surpreendidas durante o momento do almoço em um restaurante da cidade de Taguatinga-DF por dois homens armados que promoveram assalto subtraindo aparelhos celulares e outros pertences das pessoas que estavam presente no local”, divulgou o Vôlei Brasília.

“O Brasília informa ainda que as atletas não sofreram agressão física e que apesar das perdas materiais estão todas bem. Assim, ressaltamos o compromisso de solidariedade a todas as atletas que passaram pelo o ocorrido e nos colocamos à disposição. Por oportuno o Brasília Vôlei esclarece que repudia qualquer tipo e forma de violência que coloque em cheque a integridade das pessoas.”