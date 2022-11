Reprodução/TV Coxa

O coritiba sagrou-se campeão Paranaense Sub-20 na tarde deste sábado (12), diante da sua torcida no Couto Pereira. Após fazer a melhor campanha da competição, a equipe do técnico Thiago Kosloski chegou para a partida como favorita.

Na partida de ida, 0x0. Já na volta, o jogo acabou novamente empatado, dessa vez por 2×2. Com os dois empates, o título foi decidido nos pênaltis e o Coritiba foi perfeito, 5 cobranças e 5 acertos. Destaque para a estrela do goleiro Sidnei, que defendeu uma cobrança. Placar final 5×3 e taça nas mãos dos piás do Couto.

O Jogo

A partida começou bastante disputada e a equipe do Athletico abriu o placar logo aos 3 minutos em um contra-ataque. A partir daí, o Coxa dominou a partida e buscou o gol de empate, foram várias chances criadas na primeira etapa, sempre com a dupla Kaio e Lucas Ronier atacando pelas pontas, mas o primeiro tempo acabou com o placar de 1×0 para o Athletico.

No segundo tempo, logo aos 3 minutos, o Coritiba empatou, e virou aos 14 minutos. Mas, já nos acréscimos, o Athletico conseguiu o gol de empate.