Felipão, na coletiva após o empate contra o Atlético-GO (reprodução Youtube Athletico)

O empate em 1 a 1 do Athletico contra o Atlético-GO, na última quarta-feira (9), trouxe frustração para dentro da Arena da Baixada. Não apenas porque a atuação foi, seguindo as palavras do técnico Luiz Felipe Scolari, “horrível”. Mas também porque o time desperdiçou a chance de cravar vaga antecipadamente na Copa Libertadores da América – o que teria ocorrido em caso de vitória paranaense em Goiânia.

Matematicamente, a chance do Athletico chegar lá até cresceu com o ponto conquistado em Goiânia. Foi de 93%, antes da 37ª rodada, para 96,1%, no atual momento. O cálculo é de departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Contudo, a conta considera a chance do Furacão apenas se classificar, seja para a fase de grupos ou para a fase preliminar. O objetivo do clube é a vaga direta para a fase de grupos. Para isso, o time tem que ficar em 6º lugar.

Além disso, Atlético-MG (52 pontos) e Botafogo (50) ainda jogam pela 37ª rodada, em casa, contra Cuiabá e Santos, respectivamente. Nenhum dos dois passaria à frente do Furacão nesta rodada, mas podem encostar perigosamente.

A conta dentro do Athletico é simples: é preciso vencer o Botafogo na última rodada, neste domingo (13), na Arena da Baixada. Isso deixa o clube paranaense em 6º lugar, independentemente de qualquer outro resultado. Mas, em caso der empate ou derrota, chega a hora das calculadoras entrarem em ação.

O que preocupa o técnico é a queda de rendimento da equipe. Nos últimos 10 jogos, o time somou apenas três vitórias, além de dois empates e cinco derrotas. Um aproveitamento de 36%. Nesse caso, Felipão fez um mea-culpa. “A queda de rendimento talvez tenha sido porque não treinamos direito, ou porque não dei o treino necessário”, afirmou ele, sobre o assunto, em entrevista coletiva. “Vamos ver se conseguimos fazer alguma coisa. Ainda quem sabe – quem sabe – teremos chance de ser sétimo ou oitavo, contra o Botafogo”.

Chance de vaga na Libertadores

O Brasileirão dá oito vagas na Libertadores: seis na fase de grupos – Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians e Flamengo já estão garantidos – e duas na fase preliminar. Esses são os times ainda com chances de chegar ao menos à fase preliminar.

Clube pontos chance Athletico 55 96,1% América-MG 52 55,5% Fortaleza 52 42,7% Atlético-MG 52 57,8%* Botafogo 50 29,8%* São Paulo 49 14,7% Santos 47 3,4%*

Fonte: Departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

* ainda jogam nesta quinta-feira