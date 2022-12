Wanderson (Crédito: Divulgação/América-MG)

O América-MG segue ativo no mercado e anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Wanderson, de 31 anos. Livre no mercado após deixar o Atlético-GO, o jogador assinou contrato definitivo com o clube mineiro até o fim de 2024.

Wanderson estava no Atlético-GO desde 2021 e foi titular na última temporada com 60 jogos e um gol. A contratação de um defensor era prioridade para o técnico Vagner Mancini, que prepara o time para o Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.

Wanderson foi revelado pelo Internacional e se destacou pelo Sertãozinho-SP. Chegou a ser contratado pelo Corinthians, mas não atuou no time paulista. Depois disso, teve passagens por vários times tradicionais, como Athletico Paranaense, Bahia, Fortaleza, Criciúma, entre outros. No interior paulista, ainda defendeu São Bento e Ferroviária. No Athletico Paranaense, disputou 78 jogos entre 2016 e 2018.

Com a contratação de Wanderson, o América chegou a cinco reforços. O clube também já anunciou os laterais Nino Paraíba e Nicolas e os atacantes Dadá Belmonte e Mateus Gonçalves. O América estreia no Mineiro em 22 de janeiro, domingo, às 18h30, quando visita o Pouso Alegre, no Estádio Manduzão.