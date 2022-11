Felipão (Crédito: Franklin de Freitas)

O Athletico acabou recebendo uma ajuda do Botafogo na busca por vaga na próxima Copa Libertadores. Isso porque, na segunda-feira (7), o Botafogo derrotou o Atlético-MG por 2 a 0, em Belo Horizonte, no complemento da 36ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o time mineiro estacionou em 52 pontos, na 8ª posição do Brasileirão. Se o Atlético-MG tivesse vencido, iria a 55 e passaria à frente do xará paranaense, que tem 54. Na prática, o Furacão manteve a 6ª posição – a última dentro da zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores.

Além disso, com a derrota do time mineiro, o Athletico manteve a possibilidade de depender apenas dele para chegar à fase de grupos da Libertadores – que é o objetivo declarado do técnico Luiz Felipe Scolari. Se tivesse perdido a 6ª posição, o time paranaense teria que vencer seus dois jogos – contra Atlético-GO, fora de casa, e Botafogo, na Arena – e torcer por um tropeço dos mineiros para ir à fase de grupos. Faltam duas rodadas para o fim do Brasileirão.

Atualmente, há cinco times garantidos na fase de grupos da Libertadores: Palmeiras (campeão brasileiro por antecipação), Flamengo (campeão da Libertadores 2022 e da Copa do Brasil 2022), Internacional, Fluminense e Corinthians. Resta apenas uma vaga nessa fase. Ainda há outras duas vagas para a fase preliminar – na qual é preciso enfrentar dois confrontos de mata-mata antes de aparecer entre os 32 classificados.

No momento, a chance do Athletico garantir vaga na Libertadores, seja na fase de grupos ou na fase preliminar, é de 93%. O cálculo é do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que mantém um projeto de extensão que calcula possibilidades em campeonatos como o Brasileirão.

Matematicamente, o time paranaense precisa de apenas uma vitória nos dois últimos jogos para garantir a vaga ao menos na fase preliminar da Libertadores. Mas precisa de duas vitórias – ou de tropeços dos concorrentes – para ir à fase de grupos.

Chance de vaga na Libertadores 2023

Pos Clube Chance Pontos Últimos adversários 6 Athletico-PR 93,0% 54 Atlético-GO (F), Botafogo (C) 7 América-MG 72,0% 52 Palmeiras (F), Atlético-GO (C) 8 Atlético-MG 56,7% 52 Cuiabá (C), Corinthians (F) 9 São Paulo 32,0% 51 Inter (C), Goiás (F) 10 Botafogo 27,5% 50 Santos (C), Athletico-PR (F) 11 Fortaleza 16,9% 49 Bragantino (C), Santos (F) 12 Santos 2,0% 47 Botafogo (F), Fortaleza (C) 13 Goiás 0,008% 46 Fluminense (F), São Paulo (C)

Fonte: departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais