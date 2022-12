Juca (Crédito: Divulgação/Athletico/José Tramontin)

O Athletico Paranaense apresentou, em entrevista no site oficial o novo técnico da equipe Sub-20,

Juca Antonello. “Ex-jogador de futebol, com passagem pelo exterior. Treinador bastante experiente no desenvolvimento de jovens atletas, principalmente em um momento de transição deles para o time principal”, destacou o texto do clube.

Juca Antonello, 43 anos, foi meio-campista e jogou no Deportivo La Coruña na temporada 2009/10, jogando junto com o lateral-esquerdo Filipe Luís (hoje no Flamengo) e com o meia Andrés Guardado, que defendeu o México nas Copas de 2006, 10, 14, 18 e 22.

Como técnico, o último trabalho de Juca foi no Ceará. Foi promovido a treinador do time principal nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro de 2022. Com o clube cearense, inclusive chegou a enfrentar o Athletico em Fortaleza, em agosto. “Nessa partida, pude ver que a grande maioria dos atletas do Athletico Paranaense em campo eram jovens”, disse Juca Antonello, para o site do Athletico. “Pretendemos que essa filosofia continue. Que possamos ajudar os atletas formados aqui no clube a seguirem se desenvolvendo, a terem bom nível para um dia defenderem a equipe principal do Athletico”, comentou.

“Fiquei muito surpreso e satisfeito como as coisas funcionam aqui no Athletico Paranaense”, afirmou Juca Antonello, quanto aos primeiros dias na nova casa. “O clube abrange muitos cenários. Tudo aqui é muito prático e funcional. Isso facilita bastante o trabalho, só ajuda os profissionais que aqui estão. E isso colabora para que possamos desenvolver os meninos, para que um dia eles consigam chegar à equipe principal com um bom nível”, analisou.

COPA SÃO PAULO

Juca Antonello e os demais integrantes da comissão técnica do Athletico Sub-20 já estão trabalhando com o grupo de jogadores que vai participar da Copinha 2023. As sessões são diárias no CAT Caju, visando a competição que começa no início de janeiro, no Estado de São Paulo.

“Vamos nos preparar bem neste mês que temos de trabalho”, planeja Juca Antonello. “Temos muitos bons jogadores. Sabemos a responsabilidade que é representar um clube grande como o Athletico. Por isso, temos que ir em busca sempre do nível mais alto”, projeta.

O Furacão está no Grupo 7 da Copinha. A sede é em Barretos (SP).

Na primeira fase, o Sub-20 do Furacão enfrenta o Picos (PI), no dia 3, São Bento (SP), no dia 6, e Barretos (SP), no dia 9. Os jogos serão realizados no Estádio Antônio Gomes Martins.

JUCA ANTONELLO

Nome completo: Juliano Roberto Antonello

Data de nascimento: 19/11/1979 (43 anos)

Cidade em que nasceu: Passo Fundo (RS)

CARREIRA

Juca Antonello é ex-jogador de futebol. Meio-campo formado nas divisões de base do Internacional (RS), estreou como profissional em 2000. Aqui no Brasil, atuou ainda por Criciúma (SC), Marília (SP), Fluminense (RJ), Botafogo (RJ), Ceará (CE) e Novo Hamburgo (RS).

Teve ainda passagens marcantes no exterior, por Partizan Belgrado (Sérvia), Deportivo La Coruña (Espanha) e Dubai Club (Emirados Árabes Unidos).

Encerrou a carreira como atleta em 2014, no Novo Hamburgo.

TREINADOR

Iniciou a trajetória como treinador ainda em 2014, nas equipes de formação do Ceará. Em 2015, teve uma passagem como treinador das divisões de base do Internacional. Ficou até 2017 no clube gaúcho, quando aceitou o convite para ser auxiliar técnico do time principal do Resende (RJ).

Entre 2019 e 2020, foi auxiliar técnico das equipes Sub-15, Sub-17 e Sub-20 do Corinthians (SP).

Voltou ao Ceará em 2021. Foi treinador do Ceará Sub-20 e auxiliar técnico da comissão técnica permanente do time principal do Alvinegro. Assumiu o cargo de treinador do time principal cearense de forma interina para depois ser efetivado, em outubro de 2022.