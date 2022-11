Vitor Roque comemora com Terans: Furacão vai jogar mais uma Libertadores em 2023 (Crédito: Valquir Aureliano)



































(Crédito: Valquir Aureliano)

(Crédito: Valquir Aureliano)

(Crédito: Valquir Aureliano)

(Crédito: Valquir Aureliano)

(Crédito: Valquir Aureliano)

(Crédito: Valquir Aureliano)

(Crédito: Valquir Aureliano)

(Crédito: Valquir Aureliano)

(Crédito: Valquir Aureliano)

(Crédito: Valquir Aureliano)

(Crédito: Valquir Aureliano)

(Crédito: Valquir Aureliano)

(Crédito: Valquir Aureliano)

(Crédito: Valquir Aureliano)

(Crédito: Valquir Aureliano)

(Crédito: Valquir Aureliano)

(Crédito: Valquir Aureliano)

(Crédito: Valquir Aureliano)

Está virando rotina. O Athletico, mais uma vez, garantiu o seu lugar na fase de grupos da Copa Libertadores. Na tarde deste domingo, na rodada derradeira do Campeonato Brasileiro e na despedida de Luiz Felipe Scolari, o Felipão, do cargo de técnico, o Furacão fez o dever de casa e derrotou o Botafogo por 3 a 0, com gols de Adryelson (contra), Vitor Roque e Erick, todos na segunda etapa – e com destaque especial para o último tento, um golaço.

Com a vitória, o time paranaense termina a competição em sexto lugar, com 58 pontos, à frente do Atlético-MG (sétimo colocado) por conta do número de vitórias (16 contra 15). A equipe disputará sua quarta Libertadores nos últimos cinco anos.

O Fogão, por outro lado, desperdiça a chance que tinha de garantir uma vaga na principal competição continental, encerrando o Brasileirão com 53 pontos, em 11º lugar. Com isso, jogará a próxima Copa Sul-Americana.

ESCALAÇÕES

O técnico Luiz Felipe Scolari não pôde contar com o zagueiro Pedro Henrique, mas teve o retorno de Thiago Heleno, que havia cumprido suspensão diante do Atlético-GO. Com isso, a dupla de zaga foi formada por Matheus Felipe e o General. Além disso, também houve uma mudança tática na equipe, que deixou o esquema 4-2-3-1 para jogar no 4-3-3, com o volante Alex Santana ganhando a posição do ponta Cuello e o atacante Vitor Roque substituindo Pablo. O trio de ataque, então, teve Terans (direita), Vitor Roque (centro) e Vitinho (esquerda). No meio de campo, Erick, Fernandinho e Alex Santana foram os escolhidos, uma vez que o volante Hugo Moura, lesionado, não esteve à disposição.

Do lado do Botafogo, o único desfalque do técnico Luís Castro foi o goleiro paraguaio Gatito Fernandez, que sofreu uma luxação no ombro há duas rodadas. Em contrapartida, ele teve o retorno do lateral-esquerdo Marçal, que esteve suspenso na última rodada e já retomou a titularidade, com Hugo indo para o banco. Outra mudança foi no meio de campo, com Patrick de Paula ganhando a posição de Gabriel Pires.

PRIMEIRO TEMPO

A partida começou com o Botafogo melhor, apostando nas investidas pelo lado esquerdo para explorar a velocidade e qualidade de Jeffinho. Ainda assim, os cariocas pouco conseguiram criar de efetivo e aos poucos o Athletico foi entrando no jogo, empurrando o adversário para o seu próprio campo.

Nos últimos 20 minutos da etapa inicial o Furacão criou chances diversas para abrir o placar. Vitor Roque teve uma grande chance, Vitinho quase aproveitou um cruzamento de Khellven e Terans mandou duas bolas na trave. O placar, contudo, permaneceu inalterado, zerado.

SUBSTITUIÇÕES

Luís Castro foi quem fez as primeiras substituições do jogo, aos 13 minutos da segunda etapa, com Victor Sá e Matheus Nascimento entrando nos lugares de Júnior Santos e Patrick de Paula. Onze minutos depois, Luís Henrique substituiu Daniel Borges.

No Furacão, a primeira alteração veio aos 23 minutos, com Pedrinho substituindo Abner Vinícius. Dez minutos mais tarde, Vitor Roque e Vitinho saíram para as entradas de Pablo e Canobbio. E aos 40, foi vez de Rômulo e Bryan García entrarem nos lugares de Terans e Fernandinho.

SEGUNDO TEMPO

O Athletico voltou para a etapa final com a mesma fome, a mesma vontade e ímpeto ofensivo que demonstrou na última metade do primeiro tempo. Como o Atlético-MG estava ganhando do Corinthians na Neoquímica Arena, o rubro-negro precisava da vitória para garantir seu lugar na fase de grupo da Libertadores. E aos sete minutos, num lance de bola parada, conseguiu finalmente abrir o placar, após cabeceio de Erick que Lucas Perri defendeu, mas que a bola em seguida acabou desviando no zagueiro Adryelson e entrando. Gol contra.

Com o placar aberto, o Botafogo desmoronou e o Furacão cresceu ainda mais. Chegou a balançar a rede aos 10 minutos, mas o tento foi anulado por conta de um impedimentos. Seis minutos depois, porém, o gol do alívio, com Vitor Roque aproveitando grande jogada criada por Vitinho e David Terans para colocar 2 a 0 no placar.

A festa na Arena estava bonita. E ficou ainda mais emocionante aos 49 minutos, quando Erick dribou Adryelson e mandou uma bomba no ângulo, para transformar a vitória athleticana e fazer o grande desempenho do time se traduzir em uma goleada.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 3 X 0 BOTAFOGO

Athletico: Bento; Khellven, Matheus Felipe, Thiago Heleno e Abner Vinícius (Pedrinho); Erick, Fernandinho (Bryan García) e Alex Santana; Terans (Rômulo), Vitor Roque (Pablo) e Vitinho (Canobbio). Técnico: Felipão

Botafogo: Lucas Perri; Daniel Borges (Luís Henrique), Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Patrick de Paula e Tchê Tchê; Júnior Santos, Lucas Fernandes e Jeffinho; Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro

Gols: Adryelson (gol contra, 7-2º), Vitor Roque (16-2º) e Erick (49-2º)

Cartões amarelos: Júnior Santos (B); Erick (A)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR), domingo (13/11) às 16 horas

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

3 – Vitinho recebe um lançamento nas costas da defesa, invade a área, se aproxima da linha de fundo e toca para trás. Vitor Roque já estava pronto para empurrar a bola pro gol, mas Marçal se antecipa e tira para escanteio.

30 – Cruzamento de Fernandinho para Alex Santana aparecer bem posicionado, livre, e cabecear com perigo, ao lado do gol.

32 – Bola lançada na área do Botafogo, a zaga tenta afastar e a bola bate e rebate na área, até tocar na mão de Erick e sobrar para Vitor Roque. De frente para o gol, o atacante chuta cruzado, para fora.

33 – Terans recebe o lançamento na direita, domina, invade a área e finta para cima do marcador. Ele abre espaço e chuta forte para a bola explodir na trave. Na sobra, Erick chuta de fora da área e Lucas Perri defende.

42 – Cruzamento de Khellven. O goleiro sai da meta para cortar, mas Adryelson desvia de cabeça e tira a bola dele. Vitinho tenta aproveitar a sobra e cabecear pro gol, mas não consegue finalizar direito e a zaga afasta.

44 – Cobrança de falta de Marçal na intermediária. Ele manda a bola para dentro da área e Adryelson consegue o cabeceio. Por cima do gol.

46 – Fernandinho lança para Alex Santana dentro da área. O meio-campista domina com o peito, ajeita e toca para Terans chegar batendo. A bola bate na trave e sai.

Segundo tempo

7 – Gol do Athletico! Cobrança de escanteio fechada de Khellven. Erick se antecipa ao marcador na primeira trave e cabeceia firme. Lucas Perri chega a espalmar a bola, mas ela desvia em Adryelson e entra.

10 – Gol… mas não valeu. Lançamento para Vitinho, que ganha a disputa com Daniel Borges, fica cara a cara com o goleiro e chuta colocado. Lucas Perri defende, mas no rebote Vitor Roque só empurra pro fundo do gol. O árbitro, contudo, assinala que Vitinho estava impedido.

13 – Vitinho arranca pela esquerda e cruza. Terans chuta, a bola desvia na zaga e sobra para Alex Santana cabecear de dentro da pequena área, em cima de Lucas Perri, que faz boa defesa.

16 – Gol do Athletico! Vitinho invade a área pela esquerda e toca para trás. A bola chega em Alex Santana, que toca para Terans. A bola bate e rebate na defesa, uruguaio faz fila na zaga do Botafogo e a sobra fica com Vitor Roque, que chuta firme para balançar a rede.

31 – Cobrança de falta de Marçal da intermediária. Adryelson desvia e Bento faz uma grande defesa, no reflexo.

38 – Contra-ataque puxado por Terans, que toca para Fernandinho. A bola passa e sobra para Canobbio, ue chuta forte de canhota. O goleiro defende e o uruguaio tenta mais uma vez no rebote, mas Lucas Perri faz outra defesa.

44 – Cruzamento de Pedrinho para Bryan García, que domia na entrada da área e chuta forte, buscando o canto. A bola passa perto, ao lado do gol.

49 – Gol do Athletico! Erick aproveita a falha de Adryelson para ficar com a bola, dribla o defensor em seguida e chuta no ângulo da meta defendida por Lucas Perri. Golaço!