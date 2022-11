Alexis Duarte (Crédito: Divulgação/Cerro Porteño)

Athletico Paranaense, Boca Juniors e River Plate estão estudando a contratação do zagueiro Alexis Duarte, do Cerro Porteño, do Paraguai. O jogador, de apenas 22 anos, já é capitão da tradicional equipe de Assunção, fundada em 1912 e com 34 títulos nacionais no currículo.

As informações da possível negociação estão sendo divulgadas pela imprensa do Paraguai.

Revelado no próprio Cerro Porteño, Alexis Duarte, de 1,86 m de altura, disputou três competições importantes pelas seleções de base: o Mundial Sub-17 de 2017, o Sul-Americano Sub-17 de 2017 e o Sul-Americano Sub-20 de 2019.

No profissional, já soma 15 jogos por Libertadores e 107 paridas pela equipe principal do Cerro.

O jogador tem contrato até 2026 e está avaliado em 4 milhões de euros pelo site Transfermarkt.de, especializado no mercado da bola.

ELENCO PARA 2023

O Athletico conta no atual elenco com os zagueiros Thiago Heleno, Pedro Henrique, Nico Hernández e Matheus Felipe. Outros três jogadores dessa posição foram emprestados durante 2022 para outras equipes: Zé Ivaldo (Cruzeiro), Luan Patrick (América-MG) e Lucas Halter (Goiás). O clube ainda não decidiu se os três retornam para 2023 ou se seguirão cedidos para outras equipes.